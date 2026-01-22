Ζελένσκι: Συμφωνίες στο Νταβός για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.

«Επιστρέφουμε (από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Davos. Support for Ukraine. Air defense for Ukraine. Meetings for Ukraine.



We are returning home with agreements on a new package of critically needed air defense for the protection of our people. pic.twitter.com/o0PezBKvXJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

Νωρίτερα, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ. «Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», ανέφερε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Από το Νταβός της Ελβετίας, ο Ζελένσκι είχε πει πως διαπραγματευτές από τις τρεις χώρες θα έχουν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.

International Advisory Council for Ukraine’s Recovery panel session in Davos.



We are grateful for the attention to Ukraine and for the support, which is especially crucial now, as such Russian strikes aim to destroy people and cities by exposing them to the cold. Everything must… pic.twitter.com/vJhleiqRex — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

