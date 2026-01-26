Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Την σορό του τελευταίου ομήρου, Ραν Γκβίλι, ο οποίος απήχθη στη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς και κρατούνταν στη Γάζα, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αβιχάι Αντράι δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης η σορός του ομήρου έχει επιστραφεί στην οικογένεια του για ταφή.

«Έτσι, όλοι οι όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας έχουν επαναπατριστεί», πρόσθεσε ο Αβιχάι Αντράι.

Η σορός του Ραν Γκβίλι τυλιγμένη με την ισραηλινή σημαία βρίσκεται στα χέρια των Ισραηλινών στρατιωτών. Times Of Israel

Ο 24χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 καθώς υπερασπιζόταν το κιμπούτς Αλουμίμ από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, έσπευσε να υπερασπιστεί τους συμπατριώτες του αν και είχε τραυματισμό στον ώμο και περίμενε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η σημερινή ανακοίνωση έγινε αφού ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μία «μεγάλης κλίμακας επιχείρηση» σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα για να εντοπίσει τη σορό του αστυνομικού.

Η επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, είτε νεκρών είτε ζωντανών, ήταν βασικό προαπαιτούμενο στην συμφωνία για την πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα. Η οικογένεια του Γβίλι παρότρυνε την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη δεύτερη φάση μέχρι να ανακτηθεί και να επιστραφεί η σορός του.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δέχονται πιέσεις από τους μεσολαβητές της εκεχειρίας, να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Οι γονείς του Ραν Γκβίλι. Times Of Israel

Νετανιάχου: Μεγάλο επίτευγμα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα μεγάλο επίτευμα.

«Όπως ενημέρωσα την οικογένεια του Ραν Γβίλι, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι δυνάμεις μας εντόπισαν τη σορό του και τώρα βρίσκεται καθ' οδόν προς την πατρίδα. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Όπως σας υποσχέθηκα προηγουμένως, έχουμε φέρει πίσω όλους τους ομήρους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα για το Κράτος του Ισραήλ... και τους πολίτες του Ισραήλ, διότι μας παρείχατε την πλήρη υποστήριξή σας για την ολοκλήρωση της αποστολής».

Χαμάς: Θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλες τις πτυχές της συμφωνίας

«Θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλες τις πτυχές της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης του έργου της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας και της διασφάλισης της επιτυχίας της», ανέφερε σε δήλωσή η Χαμάς, μετά την ανακοίνωση του εντοπισμού της σορού.

«Καλούμε τους μεσολαβητές και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχρεώσουν την (σ.σ. ισραηλινή) κατοχή να σταματήσει τις παραβιάσεις της συμφωνίας και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται», τόνισε η Χαμάς.

O 24χρονος αστυνομικός. Times Of Israel

Κατζ: «Οδυνηρή στιγμή τέλους»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, χαρακτηρίζει την ανάκτηση των λειψάνων του αρχιφύλακα της αστυνομίας Ραν Γβίλι «μια οδυνηρή στιγμή τέλους».

«Είναι μια στιγμή που υπογραμμίζει τη δέσμευση του Κράτους του Ισραήλ προς τους στρατιώτες και τους πολίτες του: να φέρει όλους πίσω στην πατρίδαι, όπως υποσχεθήκαμε στις οικογένειες και στο ισραηλινό κοινό», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ισραήλ Κατζ.

Επιπλέον ξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 24χρονου και ευχαρίστησε τους «ηρωικούς στρατιώτες» των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων «για την εξαιρετική αποφασιστικότητα και δέσμευσή τους να επιστρέψουν όλους τους ομήρους μας και να προστατεύσουν τους πολίτες μας».