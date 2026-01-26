Γάζα: Το Ισραήλ θα προχωρήσει σε «μερική επαναλειτουργία» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανήγγειλε «μερική επαναλειτουργία» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ συμφώνησε σε περιορισμένο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, αποκλειστικά για τη διέλευση πεζών, το οποίο θα υπόκειται σε πλήρη ισραηλινό μηχανισμό ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.