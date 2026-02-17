Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα - Αποκλεισμένα χωριά, κατολισθήσεις και πλημμύρες

Προβλήματα και ζημιές στις υποδομές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως σε μέρη της Πελοποννήσου, αλλά και στην Ήπειρο και την Κέρκυρα.

Συνεχείς κατολισθήσεις καταγράφονται σε σημεία του οδικού δικτύου, η στάθμη του Λούρου ανεβαίνει ανησυχητικά, ενώ οικισμοί εκκενώνονται, την ώρα που άλλοι παραμένουν αποκλεισμένοι και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταΰγετο

Πιο συγκεκριμένα, στον Ταΰγετο εκκενώθηκαν προληπτικά δυο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες αλλά και τους κατοίκους. Κτίσματα και δρόμοι έχουν υποχωρήσει, ενώ μάντρες και φούρνοι στις αυλές σπιτιών έχουν καταρρεύσει.

Στον οικισμό του Μαχαλά έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα, με τους κατοίκους να καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με όσα είχαν αντιμετωπίσει το 2021, όταν η περιοχή είχε πληγεί ξανά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προς το παρόν, έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους οι ηλικιωμένοι, καθώς και άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, γεγονός που δεν επιτρέπει στις αρχές να επέμβουν. Παράλληλα, φόβοι εκφράζονται για μετά το πέρας της κακοκαιρίας, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περαιτέρω προβλήματα από καθιζήσεις και κατολισθήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η περιοχή που ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω ανάλογων προβλημάτων που υπάρχουν σε ολόκληρο τον νομό, με καθιζήσεις και κατολισθήσεις που κάθε μέρα φανερώνονται, έχει κάνει αίτημα προς το αρμόδιο υπουργείο να κηρυχθεί ολόκληρος ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αποκλεισμένο το χωριό Μαζαράκι στην Ηλεία

Παράλληλα, στην Ηλεία αποκλεισμένο παραμένει το χωριό Μαζαράκι, καθώς νωρίτερα προκλήθηκε κατολίσθηση, το μήκος της οποίας ξεπερνά τα 700 μέτρα και ξεκινά από την είσοδο του οικισμού.

Στο χωριό σημειώνεται ισχυρή χαλαζόπτωση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για να αρθεί ο αποκλεισμός της Τοπικής Κοινότητας από την κατολίσθηση που σήμερα το πρωί έκλεισε και τη δεύτερη είσοδο, με την πρώτη είσοδο του χωριού να είναι αποκλεισμένη εδώ και πέντε ημέρες.

Τα προβλήματα είναι τέτοιας έντασης που οι γονείς αναγκάζονται να πάρουν τα παιδιά τους αγκαλιά προκειμένου να τα πάνε σπίτι μετά το σχολείο ή να περάσουν μέσα από χωράφια.

Την ίδια ώρα, σε αρκετά σημεία του νομού έχουν σημειωθεί πλημμύρες, όπως στο Βαρθολομιό, λόγω του Πηνείου, αλλά και στον ποταμό Αλφειό.

Πλημμύρες στον ποταμό Αλφειό. Eurokinissi

Πλημμύρες στο Βαρθολομιό από τον ποταμό Πηνειό. Eurokinissi

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις και στην Κέρκυρα

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν εκδηλωθεί και στην Κέρκυρα, καθώς κατολισθήσεις και καθιζήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Κομμάτια από το βουνό έχουν πέσει πολύ κοντά σε σπίτια, ενώ το μέγεθος των ζημιών είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει ακόμα τον υπολογισμό τους.

Αύριο, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων μαζί με τους τρεις Δημάρχους του νησιού θα μεταβούν στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να συζητήσουν πώς μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για την επίλυση των ζημιών, αλλά και για άμεση χρηματοδότηση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, η Πολιτική Προστασία Δήμου Βόρειας Κέρκυρας εφιστά στους πολίτες τη μέγιστη δυνατή προσοχή τους λόγω των συνεχιζόμενων έντονων καιρικών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Ανέβηκε η στάθμη στον Λούρο

Συνεχίζει να πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και η Ήπειρος, που ακόμα μετρά της πληγές της από αλλεπάλληλα κύματα προηγούμενων κακοκαιριών.

Στα Άγναντα καταγράφονται ξανά κατολισθήσεις, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, ενώ στην περιοχή του Λούρου, ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κάμπος να μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι υπήρχε έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου και συγκεκριμένα στις περιοχές Βοβούσα, Μηλιά Μετσόβου και Ανατολικό και στην περιοχή του Ζαγορίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 35 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τόσο για τον αποχιονισμό του ορεινού δικτύου, όσο και για τον καθαρισμό των δρόμων, από διάφορες κατολισθήσεις αλλά και καταπτώσεις.

Ποτάμια υπερχείλισαν στα Καλάβρυτα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τα τέλη Απριλίου βρίσκεται ο Δήμος Καλαβρύτων, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά τμήματα των ποταμών της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη κυρίως στις ορεινές κοίτες του Σελινούντα και του Βουραϊκού, όπου έχουν σημειωθεί σπασίματα της κοίτης σε πολλά σημεία, υπερχειλίσεις και σημαντικές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο Καλαβρύτων, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις το τελευταίο δεκαήμερο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ορμή των νερών και να αποτραπούν νέες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για οργανωμένες παρεμβάσεις διευθέτησης της κοίτης σε όλα τα ποτάμια της περιοχής.

Με εντολή του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε νέα καταγραφή των προβλημάτων, ώστε να προωθηθούν άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης του Σελινούντα και κάλυψης του γεφυριού από τα νερά.

Κλειστή παραμένει μια λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. στην περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα είναι σε οριακό σημείο

Πλημμυρισμένες παραμένουν πολλές εκτάσεις από την Κέρτεζη έως τη Στάση Κεπρινής.

Πρόβλημα και στον δρόμο που συνδέει την Πλατανιώτισσα με τα Αγράμπελα λόγω καθίζησης.

Σε κίνδυνο βρίσκεται η υδροδότηση της Κλειτορίας, καθώς έχει υποστεί ζημιές ο αγωγός μετά από κατάρρευση τμήματος δρόμου στο ύψος του Πλανητέρου.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο στον Προφήτη Ηλία (Γκέρμπεσι) και στα Αγράμπελα, λόγω υποχώρησης δρόμων και ανόδου της στάθμης των ποταμών.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.

Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση στην Κεφαλονιά

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το Αργοστόλι, με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η παραλιακή λεωφόρος Αντώνη Τρίτση παραμένει πλημμυρισμένη, όπως καταγράφεται και στο βίντεο του Newsbomb, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε «ποτάμι», καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Λιμενικό, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση και δεν εκτελούνται δρομολόγια από και προς το νησί, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τέσσερις ημέρες οι κάτοικοι του Αργοστολίου αντίκρισαν εικόνες χάους από τη νεροποντή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η κατάσταση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ενός «εκρηκτικού» συνδυασμού ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνικών ελλείψεων και κλιματικής αλλαγής.

Η ένταση των φαινομένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη συχνότητα των βροχοπτώσεων (μεγάλος όγκος νερού σε ελάχιστο χρόνο) αποτελεί την πρώτη αιτία. Παράλληλα, όταν πνέουν ισχυροί νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι, προκαλείται το φαινόμενο storm surge (ανύψωση της στάθμης της θάλασσας), όπως εξηγεί.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Αργοστολίου σε κλειστό κόλπο, το νερό εγκλωβίζεται, υπερπηδά τον παραλιακό τοίχο και κατακλύζει το οδόστρωμα.

Επιπλέον, ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της ανάλυσης αφορά τη λειτουργία των υπονόμων. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το νερό που αναβλύζει από τα φρεάτια, δεν προέρχεται από υπόγειες πηγές, αλλά είναι θαλασσινό νερό.

«Όταν η στάθμη της θάλασσας είναι υψηλότερη από την εκβολή των αγωγών και δεν υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής (flap valves), το θαλασσινό νερό εισέρχεται ανάποδα στο δίκτυο λόγω υδραυλικής πίεσης», τονίζει.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και ζητήματα που προέκυψαν από την κατασκευή έργων ανάπλασης. Διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της παραλιακής έχει χαμηλώσει σε σύγκριση με το παλιό κράσπεδο, νεώ, έχουν καταργηθεί φυσικά εμπόδια και αναχώματα και παράλληλα, δεν έχει προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία στο Ιόνιο υπολογίζεται σε 3 – 4 mm ετησίως.

Τέλος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνει άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν «ανάσα» στην περιοχή:

– Τοποθέτηση αντεπιστροφικών βαλβίδων στα δίκτυα ομβρίων υδάτων.

– Ανύψωση των κράσπεδων και δημιουργία χαμηλών αναχωμάτων.

– Κατασκευή υπόγειων ταμιευτήρων και αντλιοστασίων σε κρίσιμα σημεία.

– Δημιουργία κυματοθραυστών για τον περιορισμό της ορμής των κυμάτων.

Διαβάστε επίσης