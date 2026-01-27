Reuters: Η Χαμάς θέλει να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση στη Γάζα

Αποκλειστικό: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο για την αστυνομία της στη Γάζα ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό, λένε πηγές στο Reuters

Reuters: Η Χαμάς θέλει να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση στη Γάζα

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, στην πόλη της Γάζας, στις 19 Ιανουαρίου 2025. 

AP/Abed Hajjar
Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει τους 10.000 αστυνομικούς της σε μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα -η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ- αίτημα που πιθανότατα θα συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ καθώς η ένοπλη οργάνωση συζητά εάν θα παραδώσει τα όπλα της. Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο ασφαλείας σχεδόν στη μισή Γάζα μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία συνδέει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων με τον αφοπλισμό της από τη Χαμάς. Το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου , που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του, προβλέπει την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο υπό την εποπτεία των ΗΠΑ που έχει ως στόχο να αποκλείσει τη Χαμάς.

Σε επιστολή, την οποία είδε το Reuters, η κυβέρνηση της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, προέτρεψε τους περισσότερους από 40.000 δημόσιους υπαλλήλους και το προσωπικό ασφαλείας να συνεργαστούν με την NCAG, αλλά τους διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα κυβέρνηση. Αυτό θα περιλαμβάνει την αστυνομική δύναμη της Χαμάς, η οποία αποτελείται από περίπου 10.000 μέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ένα αίτημα που δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Πολλοί από αυτούς περιπολούν τη Γάζα καθώς η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας, θα συμφωνούσε με την ένταξη των εργαζομένων στον τομέα των πολιτικών και των υπηρεσιών ασφαλείας στην NCAG. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ διοργάνωσε μια τελετή υπογραφής για την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του , το οποίο θα χρησιμεύσει ως μεταβατική κυβέρνηση για να καθορίσει το πλαίσιο και να συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Το πλαίσιο περιλαμβάνει μια διάταξη που απαγορεύει σε «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να παραδώσει την διακυβέρνηση στην 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, Αλί Σαάθ, με άμεση ισχύ.

Πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή στην αναδιάρθρωση των υπουργείων από την NCAG και στην αποστολή ορισμένων εργαζομένων στη σύνταξη. Οι μαζικές απολύσεις διακινδύνευσαν να δημιουργήσουν χάος, ανέφεραν οι πηγές.
Η Χαμάς και ο πρόεδρος της NCAG, Σαάθ, δεν έχουν ακόμη συναντηθεί αυτοπροσώπως για να συζητήσουν θέματα διακυβέρνησης, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.

Ένα άλλο ζήτημα ήταν το κατά πόσον ο Σάμι Νάσμαν, ο πρώην στρατηγός της Παλαιστινιακής Αρχής που είχε αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας στο πλαίσιο της NCAG, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δήλωσε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Ο Νάσμαν, με καταγωγή από τη Γάζα, μετακόμισε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αφότου η Χαμάς εκδίωξε τις δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής από τον θύλακα το 2007 μετά από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Ένα δικαστήριο της Χαμάς στη Γάζα τον καταδίκασε αργότερα ερήμην, κατηγορώντας τον για πρόκληση χάους. Ο Νάσμαν το αρνείται αυτό.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να δει τον άμεσο παροπλισμό των βαρέων όπλων, με «τα προσωπικά όπλα να καταγράφονται και να παροπλίζονται ανά τομέα, καθώς η αστυνομία της NCAG θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την προσωπική ασφάλεια», σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι στους μαχητές της Χαμάς θα χορηγηθεί κάποιο είδος αμνηστίας .

Η ένοπλη ομάδα εξακολουθεί να πιστεύεται ότι κατέχει πυραύλους, τους οποίους αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν σε εκατοντάδες. Εκτιμάται επίσης ότι κατέχει χιλιάδες ελαφρά όπλα, συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων.Η Χαμάς συμφώνησε πρόσφατα να συζητήσει τον αφοπλισμό με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις και με μεσολαβητές, ανέφεραν πηγές. Ωστόσο, δύο αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι ούτε η Ουάσινγκτον ούτε οι μεσολαβητές είχαν παρουσιάσει στην ομάδα κάποια λεπτομερή ή συγκεκριμένη πρόταση αφοπλισμού.

Η Χαμάς δεν είναι η μόνη ένοπλη ομάδα στον θύλακα που διαθέτει όπλα. Μια πηγή σε μια παράταξη της Γάζας που είναι σύμμαχος της Χαμάς δήλωσε ότι άλλες ομάδες συζητούν τον αφοπλισμό, αλλά ανησυχούν ότι θα μείνουν ανυπεράσπιστες.
Σε δηλώσεις του ενώπιον του κοινοβουλίου τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα «δεν είναι η ανοικοδόμηση».
Αντίθετα, είπε, «η επόμενη φάση είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και ο αφοπλισμός της Χαμάς».

