Το Ηνωμένο Βασίλειο προσλαμβάνει γιατρούς που θα μπορούν να εργάζονται ακόμη και από την παραλία

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να προωθεί την ιδέα πρόσληψης γιατρών που θα μπορούν να παρέχουν τηλεσυμβουλές για Βρετανούς ασθενείς ακόμη και εξ αποστάσεως, ακόμη και από την παραλία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται συνεχής μείωση στον αριθμό των γενικών ιατρών, γεγονός που οδήγησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) να αναζητήσει λύσεις στο εξωτερικό. Οι γιατροί που θα προσληφθούν δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν στην Αγγλία, καθώς θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως, πραγματοποιώντας διαδικτυακές ιατρικές συμβουλές για ασθενείς στη χώρα.

Η έλλειψη γιατρών

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται το βρετανικό σύστημα υγείας. Τον Σεπτέμβριο του 2015 υπήρχαν περίπου 50,2 γενικοί γιατροί ανά 100.000 ασθενείς, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στους 43,3 γιατρούς ανά 100.000 ασθενείς — πτώση περίπου 13,8% μέσα σε σχεδόν μία δεκαετία.

Ένα ακόμη πρόβλημα αφορά τις ώρες εργασίας στο NHS. Στα τέλη του 2025, περίπου 39.918 γιατροί εργάζονταν ως γενικοί γιατροί στην Αγγλία, ωστόσο σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ο αριθμός μειώνεται σε περίπου 28.777. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό BMJ, περίπου ένας στους τρεις γενικούς γιατρούς δεν εργάζεται πλέον εντός του NHS.

Η πρόταση εργασίας

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το NHS εμφανίζεται πρόθυμο να προσφέρει συμβάσεις τηλεργασίας σε γιατρούς που μπορούν να παρέχουν αρχικές ιατρικές συμβουλές. Όπως αναφέρει η Telegraph, το σχέδιο προβλέπει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ήδη πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι γενικοί γιατροί που ζουν στο εξωτερικό.

Η διαδικασία πρόσληψης επικεντρώνεται κυρίως σε χώρες με συγκρίσιμα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς και άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας, καθώς και σε Βρετανούς γιατρούς που έχουν μεταναστεύσει αλλά διατηρούν την επαγγελματική τους άδεια.

Η ανάγκη για άμεσες λύσεις

Υποστηρικτές του μέτρου — μεταξύ αυτών κυβερνητικά στελέχη και διοικητικοί παράγοντες του NHS — θεωρούν ότι πρόκειται για μια πρακτική λύση στην έλλειψη προσωπικού, καθώς μπορεί να ενισχύσει άμεσα τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς να απαιτείται πολυετής εκπαίδευση νέων γιατρών.

Ωστόσο, αντιδράσεις εκφράζει η Βρετανική Ιατρική Ένωση (British Medical Association), η οποία υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην παροχή κινήτρων για τη διατήρηση των γιατρών στη χώρα, αντί για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών.

