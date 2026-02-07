Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων

Διεθνής έρευνα με ελληνική συμμετοχή προτείνει καινοτόμα θεραπεία των αιματολογικών καρκίνων

Newsbomb

Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων
AP
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα καινοτόμα προσέγγιση στην ανοσοθεραπεία, την θεραπεία που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση του καρκίνου, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Translational Medicine, σύμφωνα με την οποία, τα τροποποιημένα CAR-T λεμφοκύτταρα έχουν πλέον τη δυνατότητα να στοχεύσουν με υψηλή ακρίβεια μόνο τα παθολογικά κύτταρα, χωρίς να καταστρέφουν τα υγιή. Πίσω από αυτή την ανακάλυψη βρίσκεται μια διεθνής ερευνητική ομάδα με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων.

Τα CAR-T λεμφοκύτταρα είναι λεμφοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς, τα οποία τροποποιούνται στο εργαστήριο για να φέρουν στην επιφάνειά τους μια πρωτεΐνη-υποδοχέα που φυσιολογικά δεν υπάρχει (χιμαιρικός υποδοχέας CAR) με σκοπό να προσκολληθούν στα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέψουν.

Από το 2012, οπότε πρωτοεφαρμόστηκε στις ΗΠΑ και μετά, η θεραπεία αυτή έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση αιματολογικών καρκίνων, όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία ή το Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β- Λεμφοκύτταρα. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητά τους, οι καθιερωμένες θεραπείες με CAR-T κύτταρα εξουδετερώνουν όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και τα υγιή, καθώς αναγνωρίζουν στόχους που εκφράζονται και από τα μεν και από τα δε, με αποτέλεσμα την ελάττωση της άμυνας του οργανισμού και τον υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων. Επίσης, διαπιστώνεται σε κάποιες περιπτώσεις ότι τα κακοήθη κύτταρα επιβιώνουν μετά τη θεραπεία οδηγώντας σε υποτροπή.

Η έρευνα

Υιοθετώντας μια διαφορετική προσέγγιση, μια μεγάλη ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή και το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας στις ΗΠΑ, δημιούργησε CAR-T κύτταρα που στοχεύουν έναν μοναδικό δείκτη για τα νεοπλασματικά Β-λεμφοκύτταρα, τη μοναδική ανοσοσφαιρίνη που έχει κάθε λεμφοκύτταρο ως τη μοναδική του ταυτότητα. Στοχεύοντας αυτή τη μοναδική ταυτότητα του λεμφοκυττάρου, οι ερευνητές θέλουν να περιορίσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από την εξολόθρευση των φυσιολογικών κυττάρων.

Στην έρευνα είχε κομβικό ρόλο το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Ο διευθυντής Ερευνών του ΙΝΕΒ και κύριος συγγραφέας του επιστημονικού άρθρου, Κώστας Σταματόπουλος, εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «στη συγκεκριμένη μελέτη το ΙΝΕΒ ανέλαβε την προσεκτική επιλογή των κατάλληλων στόχων και την επιστημονική τεκμηρίωση της ορθότητας της επιλογής». Όπως προσθέτει, «οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην παραγωγή CAR-T λεμφοκυττάρων. Συνδυάσαμε τη δική τους τεχνογνωσία στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου με τη δική μας εμπειρία στην ανοσοβιολογία των λεμφικών κακοηθειών, που αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία αιματολογικών καρκίνων».

Η ενασχόληση του ΙΝΕΒ με τη βιοϊατρική έρευνα στον καρκίνο και την ανοσοβιολογία των λεμφικών κακοηθειών είναι μακροχρόνια. Ενδεικτικά, λίγο πριν τελειώσει το 2025 είχε δημοσιεύσει μια μεγάλη έρευνα στο περιοδικό «Nature Communications» σχετικά με νέους μηχανισμούς μέσω των οποίων διεγείρεται ο πολλαπλασιασμός των νεοπλασματικών Β-λεμφοκυττάρων στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, μια παραδειγματική λεμφική κακοήθεια.

«Πιστεύαμε πάντα ότι αυτή η κατηγορία νοσημάτων, τα λεμφώματα από Β-λεμφοκύτταρα, είναι ιδιαίτερα επειδή εξαρτώνται πολύ για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους από μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον. Τα μηνύματα αυτά γίνονται αντιληπτά μέσω της ανοσοσφαιρίνης, οπότε μελετώντας την ανοσοσφαιρίνη πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα νοσήματα και να τα θεραπεύσουμε πιο αποτελεσματικά», τόνισε ο κ. Σταματόπουλος.

Τα αποτελέσματα της προκλινικής μελέτης

Όπως προέκυψε από την προκλινική μελέτη σε ζωικά μοντέλα, τα νέας γενιάς CAR-T κύτταρα εξάλειψαν τα νεοπλασματικά Β-λεμφοκύτταρα χωρίς να καταστρέψουν τα υγιή. Επίσης, με τη συγκεκριμένη προσέγγιση οι ερευνητές μπόρεσαν να στοχεύσουν και να εξαλείψουν και τα Β-λεμφοκύτταρα που συμβάλλουν στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), μια αυτοάνοση νόσο στην οποία επίσης εμπλέκονται Β-λεμφοκύτταρα, αφήνοντας τα υγιή κύτταρα αδιατάρακτα. Μάλιστα, η ερευνητική ομάδα έχει παρουσιάσει στο πιο πρόσφατο Αμερικανικό Αιματολογικό Συνέδριο το εύρος των πιθανών εφαρμογών και σε άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις, όπως το σύνδρομο της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας.

Στην έρευνα συμμετείχε και το εργαστήριο «Apostolidis Lab» του Έλληνα επίκουρου καθηγητή Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, Σωκράτη Αποστολίδη, το οποίο εξειδικεύεται στην έρευνα γύρω από αυτοάνοσα νοσήματα.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ερευνήτρια του εργαστηρίου, Ελένη Μπουζιάνη, «η συμμετοχή του εργαστηρίου μας στην παρούσα εργασία αφορούσε στην εξακρίβωση της ικανότητας των κυττάρων CART4-34 στη μείωση των τίτλων των αυτο-αντισωμάτων που συχνά συναντώνται σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Το εργαστήριό μας ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διερεύνηση νέων βιοδεικτών στο αίμα για την αποτελεσματικότερη διάγνωση και την ταξινόμηση των ασθενών με ΣΕΛ. Επομένως, ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε με τη συγκεκριμένη ομάδα και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια που στοχεύει στη βελτιστοποίηση μιας ανερχόμενης θεραπευτικής προσέγγισης για τους ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα».

Σημειώνεται ότι στη έρευνα συμμετείχαν επίσης επιστήμονες από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory στην Ατλάντα, το ερευνητικό κέντρο και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cornell «Weill Cornell Medicine», το Ίδρυμα των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, καθώς και τα ιταλικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία: της Περούτζια, Universita Vita-Salute San Raffaele και IRCCS Ospedale San Raffaele.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

09:41WHAT THE FACT

Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων - Τα διλήμματα των φοιτητών για τη στέγη: Ενοίκια, προκλήσεις και διεκδικήσεις

08:50ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγείτε με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα

08:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ