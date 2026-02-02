Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση πρόληψης κατά του Καρκίνου στο Σύνταγμα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου που έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, διοργανώνει στοχευμένη εκδήλωση, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση για τη νόσο, στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ενίσχυση της υποστήριξης προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η κινητή ομάδα υγείας του τομέα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00 – 13:00, θα βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον του Σταθμού Μετρό).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, επαγγελματίες υγείας πλαισιωμένοι από εθελοντές του Τομέα Υγείας, θα παρέχουν έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την:

Έγκαιρη αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων και στην πρόληψη συχνών μορφών καρκίνου.

Καθοδήγηση και συμβουλευτική από επαγγελματίες υγείας.

Διανομή στοχευμένου έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιείται συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, όπου ενδείκνυται. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση για τον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας και του προστάτη, καθώς και στη σημασία του συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της γνώσης του κοινού σχετικά με τον καρκίνο και η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση της θνησιμότητας.

Σταθερός και συνεπής συνοδοιπόρος ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε κάθε του δράση, φροντίζει να δημιουργεί τις συνθήκες για ελπίδα και ζωή. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εκδήλωσης, θα πραγματοποιείται παράλληλα λήψη δείγματος από δότες για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να γίνουν κρίκος ελπίδας για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση.

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Περίπου 1 στους 3 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, εφόσον διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στην φροντίδα της ανθρώπινης ζωής.