ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο

Με τον κόσμο της να δίνει έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα στο γήπεδο, η «Ένωση» έκανε τη δουλειά της, επικρατώντας με 4-0 των «Λιονταριών» και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα, ανέβηκε στην κορυφή της Super League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ «ανέβασε» στο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα της αναμέτρησης, Πανσερραϊκός – ΑΕΚ, όπου ξεχώρισε η αποθέωση που γνώρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τους τουλάχιστον 5.000 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις Σέρρες.

Δείτε το βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV:

