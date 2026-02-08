Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες σε μια αναμέτρηση που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα της.

Η «Ένωση» θέλει πάση θυσία τη νίκη, για να εκμεταλλευτεί τυχόν ευνοϊκά αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής (Άρης – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός), που ακολουθούν μέσα στην ημέρα.

Σε αυτή τους την προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν στο πλευρό τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος δίνει δυναμικό «παρών».

Στο γήπεδο των «λιονταριών» βρίσκονται τουλάχιστον 5.000 φίλοι της «Ένωσης», οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κι από την Αθήνα.

