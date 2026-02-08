Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες

Δυναμική, όπως αναμενόταν, είναι η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στις Σέρρες, για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Βαγγέλης Πάτας

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες σε μια αναμέτρηση που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα της.

Η «Ένωση» θέλει πάση θυσία τη νίκη, για να εκμεταλλευτεί τυχόν ευνοϊκά αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής (Άρης – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός), που ακολουθούν μέσα στην ημέρα.

Σε αυτή τους την προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν στο πλευρό τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος δίνει δυναμικό «παρών».

Στο γήπεδο των «λιονταριών» βρίσκονται τουλάχιστον 5.000 φίλοι της «Ένωσης», οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κι από την Αθήνα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

