LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Μονότερμα» η «Ένωση», καλά οργανωμένοι οι γηπεδούχοι

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Πανσερραϊκός – ΑΕΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
1'
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες σε μια αναμέτρηση που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα της.

Η «Ένωση» θέλει πάση θυσία τη νίκη, για να εκμεταλλευτεί τυχόν ευνοϊκά αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής (Άρης – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός), που ακολουθούν μέσα στην ημέρα. Από την άλλη, τα «λιοντάρια» παίζουν, ενδεχομένως, το τελευταίο τους… χαρτί για να μείνουν «ζωντανοί» στη μάχη της παραμονής.

Ο Πανσερραϊκός έχει κρατήσει το αήττητό του στις δύο τελευταίες φορές που υποδέχθηκε την ΑΕΚ, καθώς, μετά την επιστροφή του στη Super League το 2023-24, έκανε ένα σερί με τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Συγκεκριμένα, στις 26 Αυγούστου 2023, οι ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στις 21 Δεκεμβρίου 2023, για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, σημειώθηκε πάλι ισοπαλία 2-2 στις Σέρρες.

Κατά την επόμενη σεζόν (2024-25), ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 1-0 στις Σέρρες και ακολούθησαν δύο νίκες της ΑΕΚ στην έδρα της: στον περσινό δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με 5-0 και αυτή τη σεζόν με 2-0.

