Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα highlights από τον αγώνα των Σερρών (βίντεο)

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.

Η «Ένωση» είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο τον αγώνα, αλλά «πέταξε» το πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, όμως, βρήκε τον τρόπο, μέσα από τα στημένα, να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Πανσερραϊκού κι εν τέλει να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Δείτε τα highlights του Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

