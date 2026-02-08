Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και πάτησε γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!
Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ πέρασε από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.
