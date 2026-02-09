Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών: Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου πνευματικού διαλόγου

Η πρώτη ημέρα του Συμποσίου σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός νέου διεθνούς θεσμού πνευματικής συνεργασίας

Ζωή Μακρυγιάννη

Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών: Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου πνευματικού διαλόγου

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό ξεκίνησαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, στην «καρδιά» της Αθήνας, οι εργασίες του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, που φιλοξενείται στο ιστορικό νεοκλασικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστημίου. Η πρώτη ημέρα του Συμποσίου σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός νέου διεθνούς θεσμού πνευματικής συνεργασίας, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού και πνευματικού κόσμου.

Το Συμπόσιο συμπίπτει με την 100ετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών, γεγονός που του προσδίδει έναν ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η ίδρυση του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας της Ακαδημίας, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τον διεθνή διάλογο της γνώσης και να επανατοποθετήσει την Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας πνευματικής ζωής.

akadimia-athinon-10.jpg

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Η σημερινή ημερομηνία αποκτά διπλή και ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί από το 2017 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Σε αυτό το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, η έναρξη του Συμποσίου ανέδειξε τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και σκέψης, συνδέοντας το παρελθόν με τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Στο τέλος της σημερινής ημέρας βραβεύτηκαν οι ευεργέτες και χορηγοί του Συμποσίου από τον κ. Ζερεφό, ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη ΒΙΑΝΕΞ, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς χορηγούς του Συμποσίου και τιμήθηκε για τη διαχρονική της προσήλωση στην ενίσχυση της επιστήμης, της έρευνας και του πολιτισμού.

akadimia-athinon8.jpg

Βράβευση της ΒΙΑΝΕΞ ως χορηγός του Συμποσίου

Τι είναι το Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών

Το Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών αριθμεί ήδη 41 Ακαδημίες από όλο τον κόσμο και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια σύγχρονη ηχώ της αρχαίας Ακαδημίας του Πλάτωνα, αναζωπυρώνοντας έναν διαχρονικό διάλογο μεταξύ επιστημών, γραμμάτων και τεχνών. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αποτελεί τόπο συνάντησης μελετητών, καλλιτεχνών και στοχαστών, με στόχο την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας και του ουσιαστικού διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο.

akadimia-athinon-13.jpg

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Ζερεφός: «Στόχος η ώσμωση μεταξύ των ανώτατων πνευματικών ιδρυμάτων όλου του κόσμου»

akadimia-athinon7.jpg

Ο Χρήστος Ζερεφός

Την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου, που θα διαρκέσει έως και αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, χαιρέτισαν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και πνευματικής ζωής της χώρας. Πρώτος έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού Χρήστος Ζερεφός απευθύνοντας χαιρετισμό καλωσορίσματος και τονίζοντας ότι στόχος των Ακαδημιών που συμμετέχουν είναι να αναπτυχθεί μια σημαντική ώσμωση μεταξύ των ανώτατων πνευματικών ιδρυμάτων όλου του κόσμου στον 21ο αιώνα, ενώ υπογράμμισε ότι απώτερος σκοπός είναι η αναβίωση της Ακαδημίας του Πλάτωνα.

https://www.instagram.com/reel/DUh8PB0iCYr/

Διαμαντούρος: Η Ακαδημία αποτελεί θεσμό για την πνευματική ζωή της χώρας

Στη συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του ιδρύματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για «έναν αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς», υπογραμμίζοντας πως η Ακαδημία αποτελεί «θεσμό για την πνευματική ζωή της χώρας». Όπως σημείωσε, η Ακαδημία Αθηνών επιδιώκει σταθερά «και την εξωστρέφεια και την παρουσία στον δημόσιο χώρο», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενεργού φορέα διαλόγου και παραγωγής γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία.

akadimia-athinon3.jpg

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος

Παυλόπουλος: «Ιστορική ημέρα» η σημερινή

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική», όχι μόνο λόγω της έναρξης του Συμποσίου και της 100ετηρίδας της Ακαδημίας, αλλά και «λόγω του εορτασμού της ελληνικής γλώσσας». Στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη εποχή, επισημαίνοντας την ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος να υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανθρωπιστικές αξίες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος», υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη κρίση, δημιουργικότητα και ηθική ευθύνη δεν μπορούν να υποκατασταθούν από καμία τεχνολογική εξέλιξη.

akadimia-athinon4.jpg

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η ημέρα συνεχίστηκε με ομιλίες και συζητήσεις, ενώ παρόντες στην εναρκτήρια ημέρα του Συμποσίου ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γεγονός που κατέδειξε τη θεσμική και πολιτική βαρύτητα της διοργάνωσης, αλλά και τη σημασία που αποδίδεται στον ρόλο της Αθήνας ως διεθνούς κέντρου πολιτισμού και διαλόγου.

akadimia-athinon9.jpg

Χρήστος Ζερεφός, Προκόπης Παυλόπουλος, Κώστας Καραμανλής

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, τέθηκαν οι βάσεις για τον διεπιστημονικό διάλογο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Συμποσίου, με θεματικές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και πνευματικών πεδίων. Στις συζητήσεις συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι από κορυφαίες Ακαδημίες του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την υψηλή επιστημονική στάθμη της διοργάνωσης.

akadimia-athinon5.jpg

Χάρης Δούκας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα σε σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανθεκτικότητα των κοινωνιών στο Ανθρωπόκαινο. Στόχος του Συμποσίου είναι να γεφυρώσει την επιστημονική γνώση με τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων για την ανθρωπότητα.

akadimia-athinon-11.jpg

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Το Εναρκτήριο Συμπόσιο του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, που θα διεξάγεται ανά τέσσερα χρόνια, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Παράλληλα, η δράση του Κοινού θα κορυφώνεται ανά τετραετία με τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας του Πνεύματος, με στόχο την ανάδειξη της Αθήνας –και ειδικότερα του χώρου της Ακαδημίας του Πλάτωνος– ως διαχρονικού σημείου αναφοράς για τον διεθνή διάλογο της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού.

akadimia-athinon6.jpg

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Η πρώτη ημέρα του Συμποσίου έκλεισε με την αίσθηση ότι τίθενται τα θεμέλια ενός νέου, φιλόδοξου διεθνούς θεσμού, που αντλεί έμπνευση από την αρχαία ελληνική παράδοση, αλλά στρέφεται με αποφασιστικότητα προς το μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο η Αθήνα φιλοδοξεί να διαδραματίσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο πνευματικό χάρτη, καθώς οι εργασίες του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών συνεχίζονται και αύριο, με επίκεντρο τον διεπιστημονικό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

akadimia-athinon-12.jpg

Πρώτη ημέρα του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου.

Με την ευγενική υποστήριξη των:

Μεγάλων Ευεργετών

  • Ακαδημία Αθηνών
  • Κα Α. Σοφιανού, Συνιδρύτρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου SOFMEDICA

Ευεργέτες

  • TEMES A.E.
  • Metlen Energy & Metals
  • Μαριολοπούλειο–Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος
  • Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη

Χορηγοί

  • ΒΙΑΝΕΞ A.E.
  • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Σπουδών του Καθηγητή Ηλία Κρίσπη & της Δρ Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη
  • Μουσείο Ακρόπολης
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή

Επίσημος Συνεργάτης Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

  • ΕΡΤ Α.Ε.

Υποστηρικτές

  • Υπουργείο Πολιτισμού
  • Υπουργείο Τουρισμού
  • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

