Διεθνές Κοινό των Ακαδημιών: Ένα σημαντικό Συμπόσιο στην «καρδιά» της Αθήνας

Ένα σημαντικό Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην «καρδιά» της Αθήνας στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, προσελκύοντας Ακαδημίες από πολλές γωνιές του κόσμου, αλλά και το παγκόσμιο ενδιαφέρον του πνευματικού κόσμου.

Ειδικότερα, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου οργανισμού, του «Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών», στο πλαίσιο της προώθησης της εξωστρέφειάς της. Το «Κοινό», αριθμεί ήδη 36 Ακαδημίες του κόσμου και το Εναρκτήριο Συμπόσιό του θα πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες Δευτέρα και Τρίτη στο ιστορικό νεοκλασικό κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών, στην Πανεπιστημίου.

Το Συμπόσιο, μάλιστα, συμπίπτει με την 100ετηρίδα της Ακαδημίας, γεγονός που του προσδίδει έναν ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Τι είναι το Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών

Η Διεθνής Κοινότητα (Κοινό) των Ακαδημιών αποτελεί μια σύγχρονη ηχώ της αρχαίας Ακαδημίας του Πλάτωνα, που επιδιώκει να αναζωπυρώσει έναν διαχρονικό διάλογο μεταξύ των μεγάλων σύγχρονων Ακαδημιών του κόσμου.

Το Κοινό είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί έναν τόπο συγκέντρωσης για μελετητές, καλλιτέχνες και στοχαστές -τιμώντας την αναζήτηση της αλήθειας, την ομορφιά της γνώσης και την αρμονία της παγκόσμιας συνεργασίας.

Στόχος του Κοινού είναι προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας και του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Ακαδημιών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δράση του «Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών» θα κορυφώνεται ανά τετραετία με τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας του Πνεύματος, με στόχο την ανάδειξη της Αθήνας -και ειδικότερα του χώρου της Ακαδημίας του Πλάτωνος- και των αξιών της Σχολής των Αθηνών ως διαχρονικά σημεία αναφοράς για τον διεθνή διάλογο της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού σε μια δύσκολη εποχή για την ανθρωπότητα.

Το Εναρκτήριο Συμπόσιο

Το Εναρκτήριο Συμπόσιο αποτελεί την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του «Κοινού», με στόχο να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου διεθνούς θεσμού πνευματικής συνεργασίας.

Το Συμπόσιο θα διεξάγεται ανά τέσσερα χρόνια, ως τόπος συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, γεφυρώνοντας την επιστημονική γνώση με τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό.

Θα συζητηθεί ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα σε πεδία των θετικών, θεωρητικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων, με έμφαση σε σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανθεκτικότητα των κοινωνιών στο Ανθρωπόκαινο.

Παράλληλα, στις εργασίες θα συμμετάσχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι, μέλη κορυφαίων Ακαδημιών από όλον τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την υψηλή επιστημονική στάθμη της διοργάνωσης.

Με το Κοινό να αριθμεί ήδη 36 Ακαδημίες από όλο τον κόσμο, το Συμπόσιο θα προσελκύσει μέλη Ακαδημίων από την Κόστα Ρίκα, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική, την Αλβανία, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, την Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, την Κίνα, το Κονγκό, την Κροατία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Αιθιοπία, τη Γεωργία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ισραήλ, την Κένυα, το Μαυροβούνιο, την Αργεντινή, τη Σενεγάλη, τις Ονδούρες, τη Σρι Λάνκα, τη Νότια Κορέα, τη Νορβηγία, το Βατικανό, το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Σερβία και την Τουρκία.

Οι εργασίες του Συμποσίου θα ξεκινήσουν και τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 9 το πρωί, ενώ την πρώτη μέρα του χαιρετισμό καλωσορίσματος θα απευθύνει ο Χρήστος Ζερεφός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, Πρόεδρος της Ακαδημίας των Αθηνών, και ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου

Με την ευγενική υποστήριξη των:

Μεγάλων Ευεργετών

Ακαδημία Αθηνών

Κα Α. Σοφιανού, Συνιδρύτρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου SOFMEDICA

Ευεργέτες

TEMES A.E.

Metlen Energy & Metals

Μαριολοπούλειο–Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη

Χορηγοί

Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Σπουδών του Καθηγητή Ηλία Κρίσπη & της Δρ Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

Μουσείο Ακρόπολης

Τράπεζα της Ελλάδος

Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή

ΒΙΑΝΕΞ A.E.

Επίσημος Συνεργάτης Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

ΕΡΤ Α.Ε.

Υποστηρικτές

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργείο Τουρισμού

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Διαβάστε επίσης