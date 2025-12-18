Σήμερα η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

Σήμερα Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών στο μέγαρό της.

Η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ΕΔΩ.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μιχάλης Τιβέριος θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η Σχολή του Πλάτωνος. Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές», ενώ ο γενικός γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος θα αναγνώσει την έκθεση με θέμα το έργο της Ακαδημίας για το έτος 2025.

Στη συνέχεια θα απονεμηθούν δύο χρυσά μετάλλια, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις στους τιμώμενους της Ακαδημίας Αθηνών και θα προκηρυχθούν νέα βραβεία.