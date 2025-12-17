EuroLeague: Ήττες για Ζαλγκίρις και Μονακό - Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πριν τη Χάποελ | Η βαθμολογία

Ήττες εκτός προγράμματος γνώρισαν Ζαλγκίρις και Μονακό κατά τη δεύτερη ημέρα της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, χάνοντας την ευκαιρία να πιάσουν τον Παναθηναϊκό AKTOR στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Οι Λιθουανοί βρήκαν απέναντί τους μια εξαιρετική Αναντολού Εφές, η οποία με τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και επικράτησε με το εμφατικό 87-64, έχοντας ως κορυφαίο τον Γουάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος μοίρασε 13 ασίστ!

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, από την άλλη, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα της, δεν κατάφερε να αντιδράσει στη Βιτόρια και ηττήθηκε με 85-73 από την Μπασκόνια, πέφτοντας και αυτή στο 9-7.

Εμφατική νίκη πήρε και η Βίρτους Μπολόνια μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν, επικρατώντας με 86-68, ενώ η Βιλερμπάν πήρε το θρίλερ με την Μπάγερν Μονάχου με 76-74.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Τρίτη 16/12

Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17/12

Ζαλγκίρις Κάουνας - Αναντολού Εφές 64-87

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 76-74

Παρτιζάν - Βίρτους Μπολόνια 68-86

Μπασκόνια - Μονακό 85-73

Η βαθμολογία

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4

2) Βαλένθια 11-5

3) Μπαρτσελόνα 11-5

4) Παναθηναϊκός AKTOR 10-6

5) Φενερμπαχτσέ 9-6

6) Μονακό 9-7

7) Ερυθρός Αστέρας 9-7

8) Ζαλγκίρις Κάουνας 9-7

9) Ρεάλ Μαδρίτης 9-7

10) Αρμάνι Μιλάνο 9-7

11) Ολυμπιακός 8-7

12) Βίρτους Μπολόνια 8-8

13) Ντουμπάι BC 7-9

14) Μακάμπι Τελ Αβίβ 6-10

15) Μπασκόνια 6-10

16) Αναντολού Εφές 6-10

17) Παρτιζάν 6-10

18) Παρί 5-11

19) Μπάγερν Μονάχου 5-11

20) Βιλερμπάν 4-12

Η επόμενη αγωνιστική (17η):

18/12

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενερμπαχτσέ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί

19/12

19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν

20:30 Μονακό - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια