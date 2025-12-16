Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για τη ΑΙ - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

Η Microsoft κατεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών της για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το Copilot, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, διαψεύδοντας προς το παρόν τις προσδοκίες του τεχνολογικού κολοσσού.

Αν και υπάρχουν ακόμα ελπίδες, η Microsoft φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η υπόσχεση ότι η «τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για εσάς» δεν εκπληρώνεται, καθώς οι στόχοι πωλήσεών της έχουν μειωθεί, σύμφωνα με το The Information.

Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές του τμήματος Azure που αναφέρονται στην εφημερίδα, η εταιρεία έχει λάβει μια ασυνήθιστη απόφαση: να μειώσει τους στόχους αύξησης των πωλήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα οι στόχοι των ομάδων πωλήσεων να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, κατά περίπου 25%. Το γεγονός ότι η Microsoft προβαίνει σε μια τέτοια αλλαγή είναι σαφής ένδειξη ότι η αγορά δεν ανταποκρίνεται με την αναμενόμενη ταχύτητα.

Η Microsoft διέψευσε του ισχυρισμούς του The Information.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δήλωσαν στο Bloomberg ότι το άρθρο «συνδυάζει ανακριβώς τις έννοιες της ανάπτυξης και των μεριδίων πωλήσεων» και ότι «τα συνολικά μερίδια πωλήσεων για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν μειωθεί».

Ποιο chatbot χρησιμοποιείται περισσότερο;

Η συμβουλευτική εταιρεία FirstPageSage δημοσίευσε τα μερίδια αγοράς των κύριων chatbots στην αγορά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το ChatGPT κυριαρχεί σαφώς σε αυτή την αγορά με 61,30% των ερωτήσεων, ενώ η Microsoft βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,10%.

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τη λεπτομέρεια της εκτιμώμενης ανάπτυξης: στη Microsoft είναι μόνο 2%, ενώ στο Gemini αυξάνεται κατά 12% και στο Claude κατά 14%.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί ακόμα.

Οι εταιρικοί πελάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο να δικαιολογήσουν την απόδοση της επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο να μετρηθεί η πραγματική εξοικονόμηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη σύνταξη εκθέσεων ή στην ανάλυση των πωλήσεων, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν τομείς όπως η χρηματοοικονομική ή η κυβερνοασφάλεια, όπου η ανοχή στο λάθος είναι μηδενική. Δεν μπορούμε ακόμα να εμπιστευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό περιορίζει την πραγματική της εμβέλεια, ειδικά στις επιχειρήσεις.

Μια έκθεση του MIT προειδοποιούσε ήδη ότι το 95% των επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν δει μετρήσιμη απόδοση σε πραγματικά έσοδα.