Ακαδημία Αθηνών: Με ομιλία Παυλόπουλου η πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, με θέμα: «Η διαχρονική προσήλωση του Έθνους των Ελλήνων στις αρχές της Αντίστασης υπέρ της Ελευθερίας».

