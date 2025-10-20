Ακαδημία Αθηνών: Με ομιλία Παυλόπουλου η πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
Πανηγυρική Συνεδρία για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, με θέμα: «Η διαχρονική προσήλωση του Έθνους των Ελλήνων στις αρχές της Αντίστασης υπέρ της Ελευθερίας».
Η Πανηγυρική Συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά ΕΔΩ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ WHAT THE FACT
Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;
08:22 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Ford γιορτάζει τα 50 χρόνια του F-150 με μια σπέσιαλ αγκράφα
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ