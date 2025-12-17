Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αναζητείται και δεύτερος ύποπτος

Οι αρχές «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αναζητείται και δεύτερος ύποπτος

Αυτοσχέδιο μνημείο στα θύματα των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο Μπράουν. 

AP/Robert F. Bukaty
Ένας δεύτερος ύποπτος αναζητείται από την αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στο πλαίσιο των ερευνών για την ένοπλη επίθεση του Σαββάτου (13/12) στο πανεπιστήμιο Μπράουν, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα.

Οι αρχές «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η αστυνομία στην πόλη Πρόβιντενς έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου, που διακρίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα, και να κρατάει μια ανοικτόχρωμη τσάντα.

Αμοιβή 50 χιλιάδες δολαρίων για τον εντοπισμό του δράστη

Είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει αρκετές φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73μ.» και διακρίνεται να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη παραμένει άγνωστη. Έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την καταδίκη του».

Ένας ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Από την επίθεση του ενόπλου το Σάββατο σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.

