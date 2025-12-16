Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Άφαντος ο δράστης - $50.000 δίνει το FBI για πληροφορίες

Μέλη της Ομάδας Αντιμετώπισης Αποδεικτικών Στοιχείων του FBI αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Brown University, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ

Στο σκοτάδι παραμένουν για 4η ημέρα οι έρευνες για τον δράστη των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν, χωρίς καμία εμφανή ένδειξη για το κίνητρό του.

Οι αρχές στο Ρόουντ Άιλαντ δημοσίευσαν τις πιο καθαρές φωτογραφίες μέχρι στιγμής του υπόπτου, ενώ το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

The @FBI and @ProvidenceRIPD are releasing new images of a person of interest in the mass shooting at Brown University on December 13, 2025.



The FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the identification, arrest, and conviction of the individual.… pic.twitter.com/8LdPVxn7EV — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

Πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν έναν άνδρα που φοράει σκούρα ρούχα, σκούφο και μάσκα προσώπου να περπατάει κοντά στο πανεπιστήμιο Ivy League. Οι εικόνες καταγράφηκαν περίπου στις 2 μ.μ. το Σάββατο, ώρες ος ένοπλος εισβάλει σε μια τάξη σε ένα κτίριο μηχανικών και ανοίξει πυρ.

Οι πυροβολισμοί συγκλόνισαν το Πρόβιντενς και την κοινότητα στο Μπράουν, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια ης χώρας.

Ο Τεντ Ντοκς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του FBI στη Βοστώνη, δήλωσε ότι η αμοιβή αφορά στους πόρους που οδηγούν στην «ταυτοποίηση, τη σύλληψη και την καταδίκη του ατόμου που πιστεύουμε ότι είναι οπλισμένο και επικίνδυνο».

Γιατί αφέθηκε ελεύθερο ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος»;

Μέσα σε λίγες ώρες από τους πυροβολισμούς το Σάββατο, το FBI και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσαν ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς, αλλά όλα ανατράπηκαν όταν ο κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Η κράτηση και η αποφυλάκιση ενός ατόμου δεν είναι ασυνήθιστη σε μεγάλες αστυνομικές έρευνες, δήλωσε ο Σκοτ ​​Ντάφι, συνταξιούχος πράκτορας του FBI.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την κράτηση, αλλά και τη μετέπειτα απελευθέρωσή του προκάλεσε σύγχυση και αντιδράσεις.

Οι ενέργειες παραλληλίστηκαν με τις συνέπειες της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, όταν το FBI ανακοίνωσε ότι ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» είχε συλληφθεί, μόνο και μόνο για να αφεθεί ελεύθερο λίγες ώρες αργότερα.