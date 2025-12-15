Ανατροπή στην έρευνα για το αιματοκύλισμα στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν, το Σάββατο (13/12)

Ανατροπή στην έρευνα για το αιματοκύλισμα στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος

Πυροβολισμοί στο Brown University.

AP.
Αφέθηκε ελεύθερο το άτομο που είχε τεθεί υπό κράτηση για τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν το Σάββατο (13/12), όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, ανέφερε ότι ο ύποπτος συνελήφθη μετά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, αλλά ότι τις τελευταίες 24 ώρες, πρόσθετα στοιχεία οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση.

Ο Νερόνχα επεσήμανε ότι ήταν ατυχές το γεγονός πως το όνομα του υπόπτου διέρρευσε στα Μέσα ενημέρωσης.

Οι Αρχές ζητούν και πάλι από το κοινό να προσκομίσουν τυχόν βίντεο ή φωτογραφίες που μπορεί να σχετίζονται με το έγκλημα.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, μία από τις κρισιμότερες στιγμές του ακαδημαϊκού έτους. Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ακύρωσε όλα τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του εξαμήνου, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποχωρήσουν από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές περιέγραψαν στιγμές τρόμου, με πολλούς να οχυρώνονται σε αίθουσες και δωμάτια, ενώ, βίντεο δείχνουν αστυνομικές δυνάμεις να εκκενώνουν κτήρια.

Ο δράστης «άνοιξε» πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στη Σχολή Μηχανικών, ρίχνοντας περισσότερες από 40 σφαίρες με πιστόλι 9 χιλιοστών. Κατά την προσαγωγή του υπόπτου, κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και δύο γεμιστήρες των 30 φυσιγγίων, ενώ, ένα από τα όπλα έφερε σκοπευτικό λέιζερ.

Ο ένας από τους εννέα τραυματίες έχει λάβει εξιτήριο, επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση κι ακόμη ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τοπικές Αρχές, φοιτητές και κάτοικοι συμμετείχαν σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η έρευνα για τη φονική επίθεση συνεχίζεται.

