Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: 20χρονη επέζησε 2η φορά από επίθεση ενόπλου σε σχολείο

Η Ζόι Βάισμαν, δευτεροετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μπράουν είναι εξοργισμένη, από την ένοπλη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στην πανεπιστημιούπολή της, καθώς ζει σε μία τραγική επανάληψη, τους πυροβολισμούς σε σχολείο του 2018 στο Πάρκλαντ της Φλόριντα.

«Είμαι πραγματικά θυμωμένη. Είμαι πραγματικά θυμωμένη που μου συμβαίνει ξανά αυτό. Και είμαι απλώς σοκαρισμένη», δήλωσε η 20χρονη Ζόι Βάισμαν στο Reuters.

«Νομίζω ότι νοητικά νιώθω σαν να είμαι ξανά 12 ετών. Ακριβώς όπως ένιωθα το 2018», είπε η Βάισμαν για την ένοπλη επίθεση στο Λύκειο Marjory Stoneman Douglas με 17 νεκρούς.

Από την επίθεση του Σαββάτου, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9.

«Υπάρχουν ήδη μαθητές που επέζησαν από τους πυροβολισμούς σε σχολείο στην Οξφόρδη του Μίσιγκαν και στη συνέχεια πήγαν στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και επέζησαν από έναν άλλο πυροβολισμό σε σχολείο», είπε.

«Αυτό δεν είναι ένα νέο φαινόμενο και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχουν άνθρωποι σαν εμένα που θα έχουν επιβιώσει από δύο από αυτά», πρόσθεσε η Βάισμαν.

Η αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή ένα άτομο που εμπλέκεται στην ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ενώ δεν αναζητείται προς το παρόν κάποιος συνεργός.