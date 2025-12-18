Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπορική δύναμη κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας στον Ισημερινό στο πλαίσιο «προσωρινής» επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών, προκαλώντας αντιδράσεις για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων και επαναφέροντας το ζήτημα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Λατινική Αμερική.

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπορική δύναμη κατά της διακίνησης ναρκωτικών
Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο ανήγγειλε την Τετάρτη «προσωρινή» επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας στον Ισημερινό, χώρα η οποία έχει μετατραπεί σε βασικό κόμβο διαμετακόμισης κοκαΐνης στην περιοχή, στο πλαίσιο διμερούς στρατηγικής συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των κυβερνήσεων των δυο κρατών.

Ανάπτυξη αμερικανικής αεροπορικής δύναμης στον Ισημερινό

Η άφιξη στρατευμάτων των ΗΠΑ στον Ισημερινό ανακοινώνεται καθώς η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη από το καλοκαίρι αρμάδας στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και βομβαρδίζει πλεούμενα στο όνομα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αυτές, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς, ΜΚΟ και αξιωματούχους του ΟΗΕ, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο.

Η πρεσβεία εξέφρασε την Τετάρτη την ικανοποίησή της για την προσεχή ανάπτυξη προσωπικού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας «για προσωρινή επιχείρηση σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία του Ισημερινού στη Μάντα», στις ακτές στον Ειρηνικό (νοτιοδυτικά), χωρίς να διευκρινίσει ούτε των αριθμό των στρατιωτικών που θα σταλούν στη χώρα, ούτε τη διάρκεια της παρουσίας τους.

Χωρίς να αναφέρει πότε, το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού έκανε γνωστό ότι αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν «υλικό στρατιωτικής φύσης» κατέφθασαν στη χώρα πριν από μερικές ημέρες.

«Η επιχείρηση θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ισημερινού να δρουν εναντίον των ναρκωτρομοκρατών, ιδίως βελτιώνοντας τη συγκέντρωση πληροφοριών και τις δυνατότητες του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, και σχεδιάστηκε για την προστασία των ΗΠΑ και του Ισημερινού έναντι των κοινών απειλών», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική, ανέφερε πως η κοινή επιχείρηση «θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε και να εξαρθρώσουμε οδούς διακίνησης ναρκωτικών και να υποτάξουμε αυτούς που νομίζουν πως μπορούν να καταλάβουν τη χώρα».

Στρατηγική συνεργασία και πολιτικές αντιδράσεις

Η Ουάσιγκτον και το Κίτο υπέγραψαν το 2023 διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. «Αυτή η κοινή βραχυπρόθεσμη προσπάθεια εγγράφεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διμερούς στρατηγικής συμφωνίας για την ασφάλεια, δυνάμει των ισχυουσών συμφωνιών και της νομοθεσίας του Ισημερινού», κατά την ανακοίνωση.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος Νομπόα υπέστη ήττα όταν οι πολίτες απέρριψαν στο δημοψήφισμα που προώθησε προσωπικά την επιστροφή μόνιμων ξένων στρατιωτικών βάσεων. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία διατηρούσε για μια δεκαετία, ως το 2009, βάση στη Μάντα.

Τα λιμάνια τόσο στη Μάντα όσο και στη Γουαγιακίλ έχουν γίνει μείζονες κόμβοι διακίνησης κοκαΐνης που παράγονται στην Κολομβία και το Περού, χώρες που γειτονεύουν με τον Ισημερινό και κατατάσσονται αντίστοιχα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής. Η χώρα, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, μετατράπηκε στην πορεία των ετών σε πεδίο μάχης συμμοριών.

