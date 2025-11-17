Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Βίντεο
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από τον επαρχιακό ορεινό δρόμο
Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε την Κυριακή (16/11) στον Ισημερινό, με τουλάχιστον 21 άτομα να χάνουν τη ζωή τους και άλλα 40 να τραυματίζονται.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.
Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.
