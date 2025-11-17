Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Βίντεο

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε την Κυριακή (16/11) στον Ισημερινό, με τουλάχιστον 21 άτομα να χάνουν τη ζωή τους και άλλα 40 να τραυματίζονται.

13 killed and dozens injured this morning after a bus plunged roughly 300 meters down a hill in the Simiatug sector on the Ambato–Guaranda road in the province of Bolívar, Ecuador.pic.twitter.com/aGy3vgQ9o4 — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 16, 2025

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

⚡In #Ecuador, at least 12 people were killed in a bus accident in the city of #Simiatuga. pic.twitter.com/dOh0gVjxfs — News.Az (@news_az) November 17, 2025

Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.

