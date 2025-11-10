Δεκάδες κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή του Ισημερινού

Στρατιώτες εισέρχονται στη φυλακή El Rodeo για να πραγματοποιήσουν έρευνα μετά από μια σειρά δολοφονιών στο Portoviejo του Ισημερινού (2024)

Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε μια φυλακή στον νότιο Ισημερινό, μεταξύ των οποίων οι 27 απαγχονισμένοι, σε συγκρούσεις μελών αντίπλαων συμμοριών.

Τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε ένα ξέσπασμα βίας στη φυλακή El Oro στην πόλη Ματσάλα το πρωί της Κυριακής.

Λίγες ώρες αργότερα, φρουροί ασφαλείας που είχαν ειδοποιηθεί για νέες συγκρούσεις βρήκαν τους άλλους που είχαν απαγχονιστεί στον τρίτο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών του Ισημερινού.

El Oro, un elemento de la policía nacional dió algunos nombres de los 27 fallecidos tras un segundo incidente en la cárcel de Machala.



En horas de la madrugada ocurrió un primer incidente que dejó como saldo 4 reos fallecidos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/8tbJDKKRS9 — We News (@wenewsec) November 10, 2025

Οι υπερπλήρεις φυλακές της χώρας έχουν αποτελέσει θέατρο μιας σειράς θανατηφόρων ταραχών και συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες κρατούμενοι τα τελευταία χρόνια.

Η φυλακή του Ισημερινού, γνωστή με τα αρχικά της Snai, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις προκλήθηκαν από σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε μια νεόκτιστη φυλακή.

Η φυλακή El Oro ήταν το θέατρο ενός άλλου θανατηφόρου συμβάντος τον Σεπτέμβριο, όταν 13 κρατούμενοι και ένας φρουρός σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Οι συγγενείς των κρατουμένων ζήτησαν από τις αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια μέσα στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένης της διαχωρισμού των αντίπαλων συμμοριών, ενώ οι κάτοικοι της Ματσάλα ζητούν εδώ και καιρό τη μετεγκατάσταση της φυλακής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας στην επαρχία Σάντα Ελένα.

Η νέα φυλακή, με την ονομασία El Encuentro, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, θα διαθέτει όλα τα τελευταία μέτρα ασφαλείας.