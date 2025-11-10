Δεκάδες κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή του Ισημερινού
Εκατοντάδες κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις υπερπλήρεις φυλακές, όπου τα μέλη συμμοριών ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους
Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε μια φυλακή στον νότιο Ισημερινό, μεταξύ των οποίων οι 27 απαγχονισμένοι, σε συγκρούσεις μελών αντίπλαων συμμοριών.
Τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε ένα ξέσπασμα βίας στη φυλακή El Oro στην πόλη Ματσάλα το πρωί της Κυριακής.
Λίγες ώρες αργότερα, φρουροί ασφαλείας που είχαν ειδοποιηθεί για νέες συγκρούσεις βρήκαν τους άλλους που είχαν απαγχονιστεί στον τρίτο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών του Ισημερινού.
Οι υπερπλήρεις φυλακές της χώρας έχουν αποτελέσει θέατρο μιας σειράς θανατηφόρων ταραχών και συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες κρατούμενοι τα τελευταία χρόνια.
Η φυλακή του Ισημερινού, γνωστή με τα αρχικά της Snai, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις προκλήθηκαν από σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε μια νεόκτιστη φυλακή.
Η φυλακή El Oro ήταν το θέατρο ενός άλλου θανατηφόρου συμβάντος τον Σεπτέμβριο, όταν 13 κρατούμενοι και ένας φρουρός σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
Οι συγγενείς των κρατουμένων ζήτησαν από τις αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια μέσα στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένης της διαχωρισμού των αντίπαλων συμμοριών, ενώ οι κάτοικοι της Ματσάλα ζητούν εδώ και καιρό τη μετεγκατάσταση της φυλακής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας στην επαρχία Σάντα Ελένα.
Η νέα φυλακή, με την ονομασία El Encuentro, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, θα διαθέτει όλα τα τελευταία μέτρα ασφαλείας.