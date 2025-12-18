Νευρικότητα και σημαντικές απώλειες στη Wall Street – Βαρίδι η «τεχνητή νοημοσύνη»

Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (18/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 228,29 μονάδων (–0,47%), στις 47.885,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 418,13 μονάδων (–1,81%), στις 22.693,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 78,83 μονάδων (–1,16%), στις 6.721,43 μονάδες.