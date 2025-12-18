Νευρικότητα και σημαντικές απώλειες στη Wall Street – Βαρίδι η «τεχνητή νοημοσύνη»

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Νευρικότητα και σημαντικές απώλειες στη Wall Street – Βαρίδι η «τεχνητή νοημοσύνη»
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (18/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 228,29 μονάδων (–0,47%), στις 47.885,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 418,13 μονάδων (–1,81%), στις 22.693,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 78,83 μονάδων (–1,16%), στις 6.721,43 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ - Ζημιές και σε σπίτια

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νευρικότητα και σημαντικές απώλειες στη Wall Street – Βαρίδι η «τεχνητή νοημοσύνη»

00:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Η αποστολή της Ελλάδας για την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της Ηθικής στον Παγκόσμιο Αθλητισμό»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μεταφραστές καταγγέλλουν ότι εκδοτικός οίκος θα τους αντικαταστήσει με τεχνητή νοημοσύνη

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Ήττες για Ζαλγκίρις και Μονακό - Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πριν τη Χάποελ | Η βαθμολογία

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθέτησε μωρό αρκουδάκι - «Είναι ασυνήθιστο», λένε οι επιστήμονες - Βίντεο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αναζητείται και δεύτερος ύποπτος

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διηπειρωτικό Κύπελλο: Πρωταθλήτρια κόσμου η Παρί Σεν Ζερμέν - Απίστευτος Σαφόνοφ, έπιασε 4 πέναλτι

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στην Εύβοια

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στόχος χάκερ το υπουργείο Εσωτερικών - Άγνωστη η κλίμακα της κυβερνοεπίθεσης - Χειροπέδες σε έναν 22χρονο

23:09LIFESTYLE

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

23:00LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Ο άνδρας μου τρελάθηκε όταν έμαθε ότι περιμένει κόρη»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Το ευχαριστώ της Σάρας Εσκενάζυ για τη στήριξη μετά τον θάνατο του πατέρα της - «Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη»

22:48WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Πλησιάζει πιο κοντά από ποτέ στη Γη - Προβληματισμός όμως για το πόσο κοντά

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς για ντοκιμαντέρ με Κουφοντίνα στην Κοσιώνη - «Εγκληματίες, δολοφόνοι, ναζί, δικτάτορες αποτελούν κομμάτι της ιστορικής καταγραφής και δεν μπορούν να αγνοηθούν»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Αναβλήθηκε για τις 7 Ιανουαρίου η επίσημη απαγγελία κατηγοριών κατά του γιου του, Νικ

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: 26χρονος αλλοδαπός έκλεψε πορτοφόλι επιβάτιδας στο μετρό

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μαρκό: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς για ντοκιμαντέρ με Κουφοντίνα στην Κοσιώνη - «Εγκληματίες, δολοφόνοι, ναζί, δικτάτορες αποτελούν κομμάτι της ιστορικής καταγραφής και δεν μπορούν να αγνοηθούν»

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας πέθανε το 3χρονο παιδί

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τον κόλπο της Σύρτης - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

23:09LIFESTYLE

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γιούργκεν Κλοπ διάλεξε τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

21:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της χρονιάς: Απαθανατίστηκαν ταυτόχρονα δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ