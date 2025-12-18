Νευρικότητα και σημαντικές απώλειες στη Wall Street – Βαρίδι η «τεχνητή νοημοσύνη»
Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (18/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 228,29 μονάδων (–0,47%), στις 47.885,97 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 418,13 μονάδων (–1,81%), στις 22.693,32 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 78,83 μονάδων (–1,16%), στις 6.721,43 μονάδες.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στην Εύβοια
22:48 ∙ WHAT THE FACT
3I/ATLAS: Πλησιάζει πιο κοντά από ποτέ στη Γη - Προβληματισμός όμως για το πόσο κοντά
22:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος