Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επισκέφτηκε την Σομαλιλάνδη - «Μια μεγάλη μέρα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ συνομίλησε με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης κατά την πρώτη του επίσκεψη στην αποσχισθείσα περιοχή, μετά την απόφαση του Ισραήλ, στις 26 Δεκεμβρίου, να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος».

Ο Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προωθήσει τις σχέσεις με τη Σομαλιλάνδη «με δυναμική», ενώ ο πρόεδρος Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι χαιρέτισε την επίσκεψή του ως «μια μεγάλη μέρα».

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Η Σομαλία θεωρεί τη Σομαλιλάνδη μέρος του εδάφους της και καταδίκασε την επίσκεψη του Σαάρ ως «απαράδεκτη παρέμβαση» στις υποθέσεις της.

Σε ανάρτησή του στο «X», o Σαάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Αμπντουλάχι επικεντρώθηκαν στο «σύνολο των σχέσεών τους», ενώ αναφέρθηκε και στην αντίδραση που προκάλεσε η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης ως ανεξάρτητου κράτους από το Ισραήλ, λέγοντας ότι η απόφαση δεν ελήφθη «εναντίον κανενός».

«Μόνο το Ισραήλ θα αποφασίσει για το ποιον αναγνωρίζει», πρόσθεσε.

“Nobody will determine for Israel who we recognize and who we maintain diplomatic relations with”.



Following mutual recognition and the December 26 agreement establishing full diplomatic relations, @gidonsaar met with @Abdirahmanirro in Hargeisa to advance embassy openings and a… pic.twitter.com/xi6fYqndmK — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 6, 2026

Από την πλευρά του, το γραφείο του προέδρου της Σομαλιλάνδης, δήλωσε ότι το Ισραήλ έλαβε μια «θαρραλέα απόφαση» και ότι η Σομαλιλάνδη θα συνεργαστεί μαζί του για το «στρατηγικό συμφέρον».

Today, at the Presidential Palace, I received @gidonsaar H.E. Mr. Gideon Sa’ar, Minister of Foreign Affairs of the State of Israel, and a high-level delegation on an official visit to the Republic of Somaliland, the first such visit by a foreign minister in 34 years after… pic.twitter.com/6sFwgwciug — Cabdiraxmaan Cirro (@Abdirahmanirro) January 6, 2026

Ο Σαάρ είπε ότι ο Αμπντουλάχι δέχτηκε πρόσκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισκεφθεί το Ισραήλ, αλλά το γραφείο του δεν το επιβεβαίωσε.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991, μετά την ανατροπή του Σομαλού στρατιωτικού δικτάτορα Σιαντ Μπαρέ.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τον περασμένο μήνα ήρθε ως έκπληξη, με τον Νετανιάχου να επικαλέστηκε το «δικαίωμα αυτοδιάθεσης» της Σομαλιλάνδης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε διεθνή καταδίκη και οδήγησε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Κίνα, η Τουρκία και η Αφρικανική Ένωση ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν την κίνηση του Ισραήλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η κυριαρχία της Σομαλίας πρέπει να γίνει σεβαστή. Οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν το Ισραήλ, κατηγορώντας τους επικριτές του για «διπλά πρότυπα».

Η Σομαλιλάνδη ελπίζει ότι η απόφαση του Ισραήλ θα έχει ένα φαινόμενο «ντόμινο» και ότι άλλα κράτη θα αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του. Ωστόσο, το Σάββατο, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε ως «ψευδείς» τους ισχυρισμούς στα social media ότι προτίθεται να την αναγνωρίσει.

Ο Αμπντουλάχι δήλωσε ότι η Σομαλιλάνδη θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μια συμφωνία που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ το 2020, με την οποία μια σειρά αραβικών κρατών καθιέρωσαν επίσημα σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τη Σομαλιλάνδη στους τομείς της γεωργίας, της υγείας, της τεχνολογίας και της οικονομίας.

Από την πλευρά τους, αναλυτές αναφέρουν ότι υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ χρειάζεται συμμάχους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας για πολλούς στρατηγικούς λόγους, μεταξύ των οποίων η πιθανότητα μιας μελλοντικής εκστρατείας εναντίον των Χούθι», ανέφερε σε έγγραφο τον περασμένο μήνα το ισραηλινό think tank του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, αναφερόμενο στους αντάρτες της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν.

