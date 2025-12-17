Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στην Εύβοια

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο όπου υπήρχαν συσσωρευμένα απορριμμάτων στην Εύβοια στην περιοχή Γλαρομύτης, κοντά στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Για την κατάσβεση της φωτιά στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες εθελοντών καθώς και πυροσβέστες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

