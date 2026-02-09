Οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο ΑμεΑ παιδί της έξω από τα δικαστήρια κι έφυγε

Ένα ασύλληπτο οικογενειακό δράμα διαδραματίζεται τα τελευταία 24ωρα στη Λαμία με βασικό θύμα ένα παιδί 10 περίπου ετών που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η αλλοδαπή μητέρα παράτησε το 10χρονο παιδί έξω από τα Δικαστήρια της πόλης έπειτα από την έκδοση δικαστικής απόφασης η επιμέλεια να περάσει στον βιολογικό πατέρα του, με τον οποίο δεν έχουν συνάψει γάμο. Ο βιολογικός πατέρας έχει αναγνωρίσει το παιδί και μέχρι σήμερα κατέβαλε κανονικά τη διατροφή, ωστόσο -όπως υποστηρίζει- δεν είχε ποτέ έρθει ποτέ σε επαφή μαζί του στα χρόνια αυτά που πέρασαν καθώς η μητέρα του ήταν εξαφανισμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας όχι μόνο δεν είχε έρθει σε επαφή με το παιδί αλλά δεν γνώριζε καν το ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει μία πολύ σκληρή πραγματικότητα.

Ο άνδρας θεώρησε ότι η πρώην σύντροφός του θα βοηθούσε τόσο εκείνο όσο και τον παιδί στην μετάβαση της νέας πραγματικότητας ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η γυναίκα φέρεται να παράτησε το παιδί έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας με τα ρούχα που φορούσε και χωρίς να ενημερώσει τον πατέρα του για την αγωγή που λαμβάνει και χωρίς να αναφέρει καν τις ιδιαιτερότητες και τις δεξιότητες του 10χρονου παιδιού.

Οι εικόνες που διαδραματίστηκαν έξω από τα Δικαστήρια και στη συνέχεια και στο Νοσοκομείο Λαμίας με τον πατέρα και τον 10χρονο να αναζητά την μητέρα του ήταν δραματικές. Ο πατέρας του παιδιού καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μία πολύ σοβαρή κατάσταση για την οποία μάλιστα δεν έχει γνώση καθώς η αλλοδαπή μητέρα του παιδιού δεν τον ενημέρωσε ποτέ.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο πατέρας παρά τις καλές του προθέσεις να βοηθήσει το παιδί και παρά τις ενέργειες που έκανε προκειμένου να βρεθεί έστω και προσωρινά μία λύση, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με τη δικαιοσύνη που θεωρεί ότι έθεσε σε κίνδυνο το ανήλικο παιδί.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του πατέρα που έχει γνώση της υπόθεσης, ο πατέρας αναζήτησε παιδοψυχίατρο στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, βρήκε κρεβάτι για να νοσηλευθεί ο 10χρονος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», ανέφερε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο δικηγόρος του πατέρα.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας του 10χρονου σε δηλώσεις που έκανε σχετικές με την υπόθεση ανέφερε:

«Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».

