Απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις ζητά η ΝΕΑΡ επειδή προέκυψε ύστερα από συμφωνία με τον Γιάννη Παναγόπουλο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ στην κυβέρνηση για Παναγόπουλο και προγράμματα κατάρτισης
Την εμπλοκή της κυβέρνησης στο διαφαινόμενο σκάνδαλο που ξέσπασε με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, καταγγέλλουν με ανακοινώσεις και δηλώσεις τους τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η ΝΕΑΡ.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων έρχονται σε συνέχεια δημοσιευμάτων που θέλουν στελέχη της κυβέρνησης να βαρύνονται με σοβαρές ευθύνες στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο.

Μάλιστα, η ΝΕΑΡ μέσω δήλωσης του Νάσου Ηλιόπουλου, προχωρά και ένα βήμα παραπάνω, ζητώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο της «κοινωνικής συμφωνίας» για τις συλλογικές συμβάσεις αφού αυτό έχει προκύψει ύστερα από συμφωνία με τον κ. Παναγόπουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: «Εξπέρ της πολιτικής εξαπάτησης η ΝΔ»

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι το νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απευθείας αναθέσεις, διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ευθεία και επίσημη καταπάτηση κανόνων της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων, αδρανοποίηση των μηχανισμών ελέγχου του υπουργείου Εργασίας, αγνόηση αντιδράσεων και αντιθέσεων από υπηρεσίες και εντεταλμένους υπάλληλους του υπουργείου για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, αλλά και μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί χρόνια αναπαράγει τον εαυτό της και κατηγορείται ότι έχει στήσει ένα καθεστώς υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για εργαζόμενους και άνεργους.

«Όσον αφορά την κυβέρνηση, πρόκειται για μια συνεπή γαλάζια «παράδοση» που την είδαμε και με το περίφημο «σκόιλ ελικίκου», πριν φτάσει στις σημερινές, διαστάσεις», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, ενώ ζητάει και την παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από τη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

«Πέρα από κάθε αμφιβολία, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εξελιχθεί σε εξπέρ της πολιτικής εξαπάτησης και της παραγωγής σκανδάλων, σε βαθμό που δεν μπορεί πια να τα παρακολουθήσει και να τα «χωνέψει» η κοινωνία, παρά τον τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδας που εργάζεται υπερωριακά για να ξεπλύνει το άγος του μπαζώματος ευθυνών και της διασπάθισης δημόσιου χρήματος με συμμετοχή ή κάλυψη των στελεχών της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος. Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση γίνεται όλο και πιο επιτακτική», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ηλιόπουλος (ΝΕΑΡ): Η κ. Κεραμέως δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται

Η ΝΕΑΡ στην ανακοίνωσή της απαιτεί από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο της «κοινωνικής συμφωνίας» για τις συλλογικές συμβάσεις.

Στη δήλωση που έκανε στο περιστήλιο της Βουλής ο Νάσος Ηλιόπουλος, είπε χαρακτηριστικά:

«Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο κατάρτισης δεν αφορούν μόνο τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος ήδη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τη ΓΣΕΕ.

Το σύνολο των ηγεσιών του Υπουργείου Εργασίας από το ’19 και μετά, αλλά και η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Παπαθανάσης, πρέπει να δώσουν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυστηρά και σκληρά ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Η κυρία Κεραμέως δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται και, από ό,τι φαίνεται, η λογική του σκανδάλου «σκόιλ ελικίκου», εκείνου του σκανδάλου κατάρτισης που ζήσαμε μέσα στην πανδημία, δεν τελείωσε ποτέ για το Υπουργείο Εργασίας.

Είναι αυτονόητο ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας είναι να αποσύρει το νομοσχέδιο που έρχεται αυτές τις μέρες στη Βουλή και προέκυψε μετά από συμφωνία με τον κύριο Παναγόπουλο».

