Εφιάλτης για 85χρονη θύμα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας

Η γυναίκα κατάφερε να λυθεί μόνη της

Εφιαλτικές στιγμές πέρασε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας όταν ήρθε αντιμέτωπη με ληστές, που εισέβαλαν στο σπίτι της.

Δύο δράστες εισέβαλλαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου, έδεσαν την 85χρονη με ταινία στα πόδια και την λήστεψαν.

Η γυναίκα στη συνέχεια κατάφερε να λυθεί μόνη της μετά από ώρες και ζήτησε βοήθεια από ιδιοκτήτη καφέ στη γειτονιά της.

