Πέλλα: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ενώ κοιμόταν - Μία σύλληψη

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε τον περασμένο Ιούνιο μέσα στο σπίτι του, στα Γιαννιτσά, ένας ηλικιωμένος, όταν δύο άτομα μπήκαν την ώρα που κοιμόταν, τον ακινητοποίησαν και τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο.

Οι ληστές κατάφεραν να αρπάξουν ένα κινητό, 100 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Η επεισοδιακή σύλληψη ωστόσο ενός αλλοδαπού στις αρχές Φεβρουαρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και τους είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξιχνίασε τη ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου λίγους μήνες νωρίτερα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της ληστείας.

Επίσης κατά τη σύλληψη του απώθησε αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει. Όπως διαπιστώθηκε στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής και του είχε επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.