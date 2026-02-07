Ιταλία: Παιδιά κακοποιήθηκαν σε παιδικό σταθμό που διαχειρίζονται καλόγριες

Σάλος στην Ιταλία από την ιστορία που αποκάλυψε στην Corriere della Sera μια μητέρα και έχει να κάνει με κακοποίηση παιδιών.

«Με λυπεί που κάποιες μοναχές έκαναν κάτι τέτοιο, αλλά μέσα μου νόμιζα ότι υπήρχε κάτι παράξενο», είπε η μητέρα και συνέχισε:

«Είμαστε απογοητευμένοι, πικραμένοι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Εμπιστευόμουν αυτό το σχολείο και αυτούς τους δασκάλους. Με πονάει που μερικές καλόγριες θα έκαναν κάτι τέτοιο, αλλά μέσα μου νόμιζα ότι υπήρχε κάτι παράξενο ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα παιδιά που δένονταν και ξυλοκοπούνταν σε ένα νηπιαγωγείο που λειτουργούσαν καλόγριες στη γειτονιά Triggio του Μπενεβέντο.

«Μια μέρα ο γιος μου τρομοκρατήθηκε και έκλαιγε. Ήταν φοβισμένος, συνέχιζε να κλαίει, φωνάζοντας τη μαμά και τον μπαμπά. Μετά βρήκα και μελανιές στο σώμα του. Το νηπιαγωγείο μου είπε ότι τις απέκτησε μπουσουλώντας, αλλά μετά αναρωτήθηκα πώς τις απέκτησε, αν υπάρχουν χαλιά στο πάτωμα του νηπιαγωγείου», λέει.

Η Εισαγγελία του Μπενεβέντο έθεσε υπό έρευνα πέντε δασκάλες, τρεις εκ των οποίων ήταν μοναχές, θέτοντάς τες όλες σε κατ' οίκον περιορισμό. Τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 10 μηνών και 3 ετών, φέρονται να υπέστησαν επανειλημμένη κακοποίηση : δεμένα σε καρέκλες, χτυπημένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τραβηγμένα από τα μαλλιά.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους υπόπτους χάρη σε μικροκάμερες που εγκαταστάθηκαν στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα δεν ξεκίνησε από τους γονείς, αλλά από μια πληροφορία από μια εθελόντρια στην εγκατάσταση, ο οποίος ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία. «Ελπίζω να τη συναντήσω και να την ευχαριστήσω», δήλωσε η μητέρα στην Corriere.

