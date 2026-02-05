Αυστραλία: Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε άνδρα για κακοποίηση 459 παιδιών

Ένας άνδρας που «στοχοποιούσε ενεργά» παιδιά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες παιχνιδιών κατηγορήθηκε για εκατοντάδες αδικήματα που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιών εναντίον 459 θυμάτων στην Αυστραλία και σε 15 άλλες χώρες, δήλωσε η αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Ο 27χρονος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από τον περασμένο Φεβρουάριο, κατηγορείται για 596 αδικήματα, αφού η αστυνομία βρήκε περισσότερα από 23.000 βίντεο και εικόνες της φερόμενης κακοποίησης στις ηλεκτρονικές του συσκευές. Ο «όγκος» των εικόνων και των βίντεο σήμαινε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης απαιτούσε «χρόνο, δεξιότητα και αφοσίωση», δήλωσε ο Ντένζιλ Κλαρκ, επιθεωρητής της αστυνομίας του Κουίνσλαντ.

Συνολικά 360 από τα θύματα έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε. Περισσότερα από 200 από τα θύματα βρίσκονταν στην Αυστραλία, ενώ τα υπόλοιπα στο εξωτερικό, κυρίως σε αγγλόφωνες χώρες, ανέφερε η αστυνομία. Τα περισσότερα από αυτά ήταν αγόρια ηλικίας μεταξύ επτά και 15 ετών. Η αστυνομία εξακολουθούσε να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την αναγνώριση των θυμάτων και «να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη», δήλωσε ο Κλαρκ.

Προειδοποίησε για «αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης παιδιών που δέχονται επίθεση, εξαναγκάζονται ή απειλούνται να τραβήξουν και να στείλουν σεξουαλικές εικόνες του εαυτού τους, συχνά μέσω δημοφιλών εφαρμογών, παιχνιδιών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης».

«Το τραύμα που προκαλεί αυτό σε ένα παιδί είναι σημαντικό», πρόσθεσε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αρνήθηκε να κατονομάσει τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσε ο άνδρας, αλλά είπε ότι ήταν «πολύ δημοφιλείς». Όλα τα αδικήματα ήταν διαδικτυακά, είπε, και ότι ερευνώνται και άλλοι ύποπτοι.

Ο άνδρας φέρεται να στοχοποίησε παιδιά μεταξύ 2018 και 2025, δημιουργώντας πολλαπλά διαδικτυακά προφίλ και παριστάνοντας τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ανέφερε η αστυνομία. Ο άνδρας κατέγραφε τις αλληλεπιδράσεις του και χρησιμοποιούσε «προσβολή και εξαναγκασμό» για να πείσει τα θύματά του να του στέλνουν σεξουαλικά άσεμνο υλικό, το οποίο εκείνος αποθήκευε «σχολαστικά» σε «επώνυμους φακέλους».

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 244 κατηγορίες για παραγωγή υλικού κακοποίησης παιδιών μέσω υπηρεσίας μεταφοράς, 163 κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας μεταφοράς για την προσέλκυση ατόμων κάτω των 16 ετών και 87 κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με παιδί που χρησιμοποιεί υπηρεσία μεταφοράς. Ο άνδρας επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη.

