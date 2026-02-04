Συνταξιούχος νάρκωνε και βίαζε παιδιά σε κατασκήνωση - Νάρκωσε και τη σύζυγό του για να μην ξυπνήσει

Ανατριχιαστικά ήταν όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε μία κατασκήνωση του Λέστερσαϊρ με δράστη έναν συνταξιούχο.

Ο 76χρονος Τζον Ρούμπεν, υπεύθυνος της κατασκήνωσης δήλωσε ένοχος στο Δικαστήριο του Λέστερ την Τετάρτη για την κατηγορία ότι νάρκωσε τη σύζυγό του Σούζαν τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Ο Ρούμπεν έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο αγόρια, καθώς και ότι κακοποίησε άλλα έξι παιδιά.

Κλαίγοντας με λυγμούς στο εδώλιο, κατά την απολογία παραδέχτηκε ότι χορήγησε ένα δηλητήριο ή επιβλαβή ουσία, την Τεμαζαπάμη, στη σύζυγό του, 63 ετών, μεταξύ 26 και 29 Ιουλίου πέρυσι, ώστε να μην ξυπνήσει ενώ εκείνος επιτίθετο σεξουαλικά στα παιδιά.

Ο συνταξιούχος κτηνίατρος, ο οποίος διηύθυνε μια κατασκήνωση διακοπών για τουλάχιστον 27 χρόνια, είπε «λυπάμαι πολύ» αφού δήλωσε την ενοχή του και αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης» όταν καταδικαστεί στο ίδιο δικαστήριο την Παρασκευή.

Τον Νοέμβριο, ο δύο φορές παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών δήλωσε ένοχος για μια σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με τη ναρκωτική αγωγή παιδιών σε μια θερινή κατασκήνωση το 2024.

Ομολόγησε σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών με διείσδυση, οκτώ κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών, τρεις κατηγορίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών και τέσσερις κατηγορίες για ναρκωτικά.

Οι εικόνες περιελάμβαναν 50 βίντεο κατηγορίας Α με παιδιά, τα πιο σοβαρά.

Το δικαστήριο άκουσε ότι έκανε ενέσεις θρυμματισμένων ηρεμιστικών σε γλυκά χρησιμοποιώντας μια υποδερμική σύριγγα, υπολογίζοντας την ποσότητα που χρειαζόταν για να ναρκώσει κάθε παιδί ανάλογα με το βάρος του.

Όταν τα παιδιά φορούσαν τις πιτζάμες τους και ετοιμάζονταν για ύπνο, ο παιδόφιλος τα προσκαλούσε να παίξουν ένα «γλυκό παιχνίδι» - να φάνε τρία μαλακά γλυκά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Καθώς έπεφταν αναίσθητα, κακοποιούσε σεξουαλικά όσους είχε επιλέξει. Ναρκώνοντας όλους στο δωμάτιο, ήξερε ότι οι άλλοι δεν θα τον ενοχλούσαν.

Το Δικαστήριο του Λέστερ ενημερώθηκε ότι ο Ρούμπεν διηύθυνε τους καταυλισμούς για περισσότερα από 25 χρόνια και ότι σε προηγούμενους καταυλισμούς τα παιδιά αρρώστησαν ως αποτέλεσμα των γλυκών που τους είχε δώσει - γεγονός που εγείρει φόβους ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότερα θύματα.

Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ δήλωσε την Τετάρτη ότι μια «δημόσια πύλη» παραμένει ανοιχτή για όποιον έχει πληροφορίες ή ανησυχίες σχετικά με την έρευνα.

Ο Ρούμπεν συνελήφθη τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αφού συνολικά οκτώ παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ναρκωτικό σε ορισμένα από τα θύματα.

Αρκετά παιδιά είχαν δυσκολία στο περπάτημα, ασαφή ομιλία και δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν.

Τα παιδιά συχνά ένιωθαν αδιαθεσία το επόμενο πρωί, αλλά ο Ρούμπεν τους έλεγε ότι ήταν «υπερβολικά αγχωμένα».

Ο θετός γιος του κατηγορουμένου είχε εκφράσει ανησυχίες στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, αφού βρήκε βρεφικό λάδι, σύριγγες με λευκή σκόνη και άλλα αντικείμενα.

Οι κατηγορίες για άσεμνες εικόνες που παραδέχτηκε ο Ρούμπεν αφορούσαν 50 άσεμνα βίντεο κατηγορίας Α με παιδιά, 22 βίντεο κατηγορίας Β και επτά βίντεο κατηγορίας Γ που γυρίστηκαν μεταξύ Αυγούστου 2023 και Ιουνίου πέρυσι.

Καμία από τις εν λόγω εικόνες δεν σχετίζεται με παιδιά που βρίσκονταν στην κατασκήνωση.