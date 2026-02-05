Αδέλφια Τέρπιν: Από το «σπίτι του τρόμου» των γονιών τους, στην κακοποίηση της αναδοχής

Ο Τζέιμς, η Τζολίντα και η Τζουλίσα Τέρπιν και η

Φως στις φρικτές εμπειρίες τους ρίχνουν τρία από τα 13 αδέλφια της οικογένειας Τέρπιν, που διασώθηκαν το 2018 από το διαβόητο «Σπίτι του Τρόμου» στην Καλιφόρνια. Τα τρία αδέλφια σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για πρώτη φορά δημόσια για την κακοποίηση που βίωσαν - όχι μόνο από τους βιολογικούς τους γονείς, αλλά και από την οικογένεια αναδοχής στην οποία τοποθετήθηκαν μετά τη διάσωσή τους.

Ο Τζέιμς, η Τζολίντα και η Τζουλίσα Τέρπιν αφηγούνται τις εμπειρίες τους στη δημοσιογράφο Ντάιαν Σόγιερ, στο ειδικό αφιέρωμα του ABC με τίτλο «The Turpins: A New House of Horrors», που προβλήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε τον εφιάλτη

Η φρίκη της οικογένειας Τέρπιν αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2018, όταν η τότε 17χρονη Τζόρνταν Τέρπιν κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι της οικογένειας στο Πέρις της Καλιφόρνια και να καλέσει το 911.

Τα 13 αδέλφια Τέρπιν με τους γονείς τους, σε παλαιότερη φωτογραφία

Οι αρχές βρήκαν 13 αδέλφια, ηλικίας από 2 έως 29 ετών, να ζουν σε συνθήκες ακραίας κακοποίησης: ξυλοδαρμούς, λιμοκτονία, στέρηση ύπνου, υγιεινής, εκπαίδευσης και ιατρικής φροντίδας.

Ο Τζέιμς Τέρπιν, τότε 24 ετών, ήταν τόσο υποσιτισμένος που μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. «Έβλεπα εφιάλτες ότι μας σκότωναν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τζουλίσα θυμάται: «Προς το τέλος, έκλαιγα κάθε βράδυ και παρακαλούσα τον Χριστό να με πάρει. Ήθελα να πεθάνω».

Πώς τους «έσωσε» ο Τζάστιν Μπίμπερ

Τα βίντεο κλιπ του Τζάστιν Μπίμπερ αποτέλεσαν για την Τζόρνταν και τα αδέλφια της ένα σπάνιο και πολύτιμο «παράθυρο» στον έξω κόσμο. Τα παρακολουθούσαν κρυφά, μόνο όταν οι γονείς τους έλειπαν από το σπίτι, ρισκάροντας σοβαρές τιμωρίες αν γίνονταν αντιληπτοί.

Μέσα από αυτά τα βίντεο άρχισε σταδιακά να συνειδητοποιεί ότι η ζωή έξω από το απομονωμένο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν ήταν εντελώς διαφορετική από όσα γνώριζαν μέχρι τότε.

«Παρακολουθώντας τον, άρχισα να μαθαίνω πιο γρήγορα, να σκέφτομαι πιο καθαρά, γιατί άρχισα να προσέχω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τότε κατάλαβε πως «υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί έξω».

Αυτή η συνειδητοποίηση υπήρξε καθοριστική, καθώς της έδωσε ελπίδα και τη δύναμη να σκεφτεί τη διαφυγή. Όπως τόνισε, εκείνες οι κρυφές στιγμές μπροστά στην οθόνη ήταν από τα ελάχιστα πράγματα που έδιναν νόημα στη ζωή της, πριν η Τζόρνταν καταφέρει τελικά να δραπετεύσει από το σπίτι και να σώσει τα αδέλφια της, βάζοντας τέλος σε χρόνια κακοποίησης.

Οι γονείς τους, Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν, ομολόγησαν την ενοχή τους για 14 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βασανιστήρια και παράνομη κράτηση, και το 2019 καταδικάστηκαν σε 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Η Οικογένεια Τέρπιν

«Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι ασφαλής»

Λίγες ημέρες μετά τη διάσωσή τους από το σπίτι όπου είχαν υποστεί πολυετή βασανιστήρια, έξι από τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας Τέρπιν οδηγήθηκαν σε ανάδοχη φροντίδα, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα βρουν ασφάλεια και φροντίδα. Όπως αποκαλύπτει η Τζουλίσα Τέρπιν, η προσδοκία για μια νέα αρχή διαψεύστηκε πολύ σύντομα.

Η οικογένεια Τέρπιν σε φωτογραφία πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης κακοποίησης που συγκλόνισε τις ΗΠΑ το 2018

«Ήθελα πραγματικά μόνο να νιώθω ασφαλής», δήλωσε η 19χρονη στο ABC News, περιγράφοντας τη μοναδική ανάγκη που είχε μετά από χρόνια κακοποίησης και φόβου.

Οι γονείς, Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν

Η Τζουλίσα, η αδελφή της Τζολίντα, 20 ετών, και ο αδελφός τους Τζέιμς, που ζούσαν στο ίδιο ανάδοχο σπίτι, καταγγέλλουν ότι βίωσαν ξανά κακοποίηση - αυτή τη φορά από ανθρώπους που είχαν οριστεί να τους φροντίζουν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στο ανάδοχο σπίτι όπου μεταφέρθηκαν, η Τζουλίσα - το πρώτο κιόλας βράδυ - κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον «ανάδοχο» πατέρα της. «Το πρώτο βράδυ μου είπε ότι είμαι “σέξι”. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ένιωσα εντελώς ανασφαλής και ήξερα πως δεν θα με πιστέψει κανείς, ήμουν μόνο 11 χρονών», είπε.

Οι ανάδοχοι γονείς καταδικάστηκαν το 2024 για κακοποίηση και παράνομη κράτηση ανηλίκων. Ο ανάδοχος πατέρας καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο.

Καταγγελίες για σοβαρές παραλείψεις

Έξι από τα αδέλφια Τέρπιν κατέθεσαν αγωγή κατά της κομητείας Ρίβερσαϊντ και του οργανισμού αναδοχής ChildNet, καταγγέλλοντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια, παρά το γεγονός ότι - όπως υποστηρίζουν - γνώριζαν το προβληματικό παρελθόν των συγκεκριμένων γονέων.

Έκθεση 630 σελίδων, που δημοσιεύθηκε το 2022 από ανεξάρτητους ερευνητές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά «κακοποιήθηκαν» από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που είχε την ευθύνη να τα προστατεύσει και να τα στηρίξει στη μετάβασή τους σε μια νέα ζωή.

«Θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί»

Παρά τον βαθύ πόνο που κουβαλούν, τα αδέλφια Τέρπιν δηλώνουν αποφασισμένα να μιλήσουν δημόσια. Όπως εξηγούν, στόχος τους δεν είναι μόνο η προσωπική δικαίωση, αλλά και η δημόσια καταγραφή των όσων υπέστησαν, τόσο πριν στην πρώτη όσο και στη δεύτερη οικογένεια.

Diane Sawyer returns to a story she’s been covering for years - one that shocked the world and never truly ended. https://t.co/LGdqdVx5ni pic.twitter.com/nVXWE87Exh — ABC News (@ABC) February 2, 2026

«Δεν θέλαμε να μείνουμε ανώνυμα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους, προσθέτοντας πως «έχουν φωνή και επιλέγουν συνειδητά να τη χρησιμοποιήσουν».

Η Τζολίντα Τέρπιν συνοψίζει την ανάγκη αυτή με απλά λόγια: «Κάτι καλό θα βγει από όλο αυτό. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε».