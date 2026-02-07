Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ
Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό όριο στο τηλεφώνημά του
Λήξη συναγερμού στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά το τηλεφώνημα αγνώστου σε τηλεοπτικό σταθμό για την τοποθέτηση βόμβας, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει κάποιο χρονικό όριο.
Άνδρες της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο, όπου μετά από έρευνες διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα.
