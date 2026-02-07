Greek Basketball League: Δύσκολα το Μαρούσι η ΑΕΚ, πήρε και τη διαφορά το Περιστέρι

Στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το Περιστέρι επιβλήθηκε του Ηρακλή με 92-74, καλύπτοντας την διαφορά ήττας του πρώτου γύρου. Η ομάδα των δυτικών προαστίων και ο «γηραιός» ισοβαθμούν με ρεκόρ 7-9.

Το ματς κρίθηκε στην τρίτη περίοδο όταν η ομάδα του Ξανθόπουλου ξέφυγε στη διαφορά. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Τζέικ Φαν Τούμπεργκεν (28π. 4ρ.) και Δημήτρης Κακλαμανάκης (17π. 6ρ.). Για τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (15π. 6ασ.) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (20π. 7ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74

Στα Λιόσια η ΑΕΚ επικράτησε 83-74 του μαχητικού Αμαρουσίου. Με την άμυνα που έπαιξε η Ένωση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, να κάνει τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Γκρέι είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ουίλαιμς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μέικον μέτρησε 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-ΠΑΟΚ 78-90

Πανιώνιος-Μύκονος 87-76

ΑΕΚ-Μαρούσι 83-74

Περιστέρι-Ηρακλής 92-74

Ολυμπιακός-Προμηθέας Π. (8/2, 13:00)

Καρδίτσα-Παναθηναϊκός AKTOR (8/2, 16:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 32

Παναθηναϊκός 30

ΑΕΚ 28

ΠΑΟΚ 26 -15αγ.

Άρης 23 -15αγ.

Μύκονος 23

Ηρακλής 23

Περιστέρι 23

Πανιώνιος 22 -17αγ.

Προμηθέας Π. 21 -15αγ.

Κολοσσός Ρ. 21 -17αγ.

Καρδίτσα 20

Mαρούσι 20 -17αγ.