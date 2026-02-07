Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παλέψει πολύ για να κερδίσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Βάσκος κόουτς.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δηλώσεις στην Cosmote TV παραχώρησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (8/2, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», μιλώντας τόσο για την ιδιαίτερη φόρτιση των ημερών λόγω της τραγωδίας της Θύρας 7 όσο και για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε με σεβασμό και στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο συναισθηματικό βάρος της επετείου, τονίζοντας πως μόνο όταν βρεθεί κάποιος στο χώρο μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας και τη δυσκολία της ημέρας για ολόκληρο τον σύλλογο, τις οικογένειες των θυμάτων και τον κόσμο, δηλώνοντας βαθιά συγκινημένος.

Αναφερόμενος στο ντέρμπι, υπογράμμισε πως τέτοιου είδους παιχνίδια δεν επηρεάζονται από τη βαθμολογική θέση των ομάδων, χαρακτηρίζοντάς το σκληρό και απαιτητικό, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος κόουτς μίλησε για:

Την τραγωδία της Θύρας 7: «Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους. Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος».

Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο. Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Τον Ράφα Μπενίτεθ: «Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση: «Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες

22:02ΚΑΙΡΟΣ

«Ασανσέρ» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δύο νεκροί από κατάρρευση κτηρίου στο Ρατζαστάν - Φόβοι ότι αρκετοί είναι παγιδευμένοι

21:40LIFESTYLE

Μαρί Σαντάλ και Παύλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση από την τελετή έναρξης

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο

20:54WHAT THE FACT

Γιατί το ξίδι βελτιώνει το τηγανητό αυγό

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ενώ κοιμόταν - Μία σύλληψη

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Δύσκολα το Μαρούσι η ΑΕΚ, πήρε και τη διαφορά το Περιστέρι

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»

20:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος -«Δεν γίνομαι Επίσκοπος για να κυβερνήσω»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Έδειξε… σφυγμό με Μπαρτόλο

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παιδιά κακοποιήθηκαν σε παιδικό σταθμό που διαχειρίζονται καλόγριες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες για τον «ζωντανό» Έπσταϊν - Από τον μυστηριώδη λογαριασμό μέχρι την «ανταλλαγή» φυλακών

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας που έσωζε Εβραίους

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας από Ινδία: Συμφωνώ με τον Ευρωστρατό - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ