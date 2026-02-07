Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ
Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ - Χωρίς χρονικό όριο το προειδοποιητικό τηλεφώνημα
Συναγερμός σήμανε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άγνωστος, τηλεφώνησε στον τηλεοτπικό σταθμό ΣΚΑΪ και δεν έδωσε χρονικό όριο.
