Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άγνωστος, τηλεφώνησε στον τηλεοτπικό σταθμό ΣΚΑΪ και δεν έδωσε χρονικό όριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας.

