Ρωσία και Λευκορωσία ξεκινούν τη στρατιωτική άσκηση Zapad - Θα χρησιμοποιηθεί ο πύραυλος Oreshnik

Φωτ. Αρχείου - Κοινή στρατηγική άσκηση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας «Zapad-2021» στο πεδίο εκπαίδευσης Mulino στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, στις 11 Σεπτεμβρίου 2021. (Vadim Savitskiy/Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP)

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν μια κοινή στρατιωτική άσκηση μεγάλης κλίμακας. Η άσκηση, με την ονομασία Zapad 2025 (γερμανικά: «Δύση 2025»), θα πραγματοποιηθεί και στις δύο χώρες, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μπάρεντς, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η άσκηση, που είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ξεκινά μόλις δύο ημέρες μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο ελιγμός, ο οποίος λαμβάνει χώρα επίσης κοντά στα πολωνικά σύνορα, δεν στρέφεται εναντίον καμίας άλλης χώρας.

Η τελευταία τέτοια άσκηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Λευκορωσία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το εύρος της άσκησης θα μειωθεί και μέρη των ασκήσεων θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα για να μειωθούν οι εντάσεις με τους δυτικούς γείτονές της.

Ωστόσο, η άσκηση θα δοκιμάσει επίσης τον πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

Συμμετέχουν περίπου 30.000 στρατιώτες

Η Ρωσία δεν έχει παράσχει καμία επίσημη πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών και των μονάδων στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί. Σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, εμπλέκονται συνολικά περίπου 30.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 8.000 σε έδαφος της Λευκορωσίας. Λόγω του πολέμου κατά της Ουκρανίας, τα αποθέματα για ασκήσεις είναι περιορισμένα.

Το 2021, περίπου 200.000 στρατιώτες συμμετείχαν στην άσκηση. Τα στρατεύματα που παρέμειναν στα δυτικά τμήματα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας αργότερα εξαπέλυσαν την επίθεση στην Ουκρανία.

Ελιγμοί κοντά στην Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Λευκορωσίας, η πλειονότητα των ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή έως Τρίτη κοντά σε μια πόλη ανατολικά της πρωτεύουσας, Μινσκ. Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, ορισμένες «πρακτικές» ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης σε ρωσικό έδαφος, καθώς και στη Θάλασσα του Μπάρεντς και στη Βαλτική Θάλασσα. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση διαφορετικών μονάδων, ιδίως μεταξύ διοικητών και επιτελείων, στην κοινή άμυνα κατά μιας απειλής.

Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες, στην άσκηση συμμετέχουν επίσης παρατηρητές και στρατεύματα από άλλες χώρες-εταίρους της Ρωσίας. Αυτό ισχύει ειδικά για το στρατιωτικό μπλοκ του ΟΣΣΑ, το οποίο κυριαρχείται από τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν, καθώς και τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, είναι ιδιαίτερα αναστατωμένα επειδή οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα τόσο κοντά στα σύνορά τους. Οι τρεις χώρες έχουν αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας και έχουν περιορίσει την εναέρια κυκλοφορία σε ορισμένες περιοχές . Η Πολωνία διέταξε επίσης το πλήρες κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία για όσο διάστημα διαρκούν οι ελιγμοί. Η Ρωσία κάλεσε την Πολωνία την Πέμπτη να «επανεξετάσει» γρήγορα αυτήν την απόφαση και καταδίκασε τις «ενέργειες αντιπαράθεσης».

Χθες το βράδυ, σχεδόν 20 ύποπτα ρωσικά drones διείσδυσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Αρκετά drones καταρρίφθηκαν από πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη. Η Βαρσοβία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία, καταδίκασαν την εισβολή ως σκόπιμη πρόκληση εναντίον ολόκληρης της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.