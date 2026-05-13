Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχεδιασμός για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα απλοποιούν τον σχεδιασμό και τις κρατήσεις για διασυνοριακά ταξίδια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Snapshot
  • Η Κομισιόν ενέκρινε τρεις προτάσεις για απλοποίηση του σχεδιασμού και των κρατήσεων διασυνοριακών ταξιδιών στην Ευρώπη, κυρίως σιδηροδρομικών.
  • Εισάγεται ενιαίο σύστημα κρατήσεων που επιτρέπει την αγορά ενός εισιτηρίου για δρομολόγια με πολλούς σιδηροδρομικούς παρόχους σε μία συναλλαγή.
  • Οι σιδηροδρομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τα δεδομένα εισιτηρίων τους σε ανεξάρτητους πωλητές για διευκόλυνση πολυτροπικών ταξιδιών.
  • Οι επιβάτες με ενιαίο εισιτήριο λαμβάνουν πλήρη προστασία σε περίπτωση χαμένων ανταποκρίσεων, όπως βοήθεια, επαναδρομολόγηση, επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση.
  • Οι πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων πρέπει να παρουσιάζουν τις προσφορές με ουδέτερο τρόπο και, όπου είναι δυνατόν, να ταξινομούν βάσει εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η Κομισιόν προτείνει ενιαίο σύστημα κρατήσεων και ισχυρότερα δικαιώματα επιβατών ώστε οι πολίτες να μπορούν να κλείνουν εύκολα ένα μόνο εισιτήριο για διασυνοριακά, κυρίως σιδηροδρομικά, ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και με διαφορετικές εταιρείες.

Οι τρεις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκαν σήμερα απλοποιούν τον σχεδιασμό και τις κρατήσεις για διασυνοριακά ταξίδια, ιδιαίτερα για σιδηροδρομικά δρομολόγια που περιλαμβάνουν πολλούς παρόχους, και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επιβάτες τρένων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Σημαντικό βήμα προόδου για τη διαφάνεια»

Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του σχεδίου ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη διαφάνεια και την επιλογή των καταναλωτών». Ο ίδιος τόνισε ότι οι σιδηροδρομικοί φορείς θα υποχρεούνται να διαθέτουν τα δεδομένα των εισιτηρίων τους σε ανεξάρτητους πωλητές εισιτηρίων που επιθυμούν να τα διαθέτουν. «Έτσι, οι εταιρείες έκδοσης εισιτηρίων θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερες σιδηροδρομικές επιλογές στους επιβάτες, σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς, διευκολύνοντας τα πολυτροπικά ταξίδια», υπογράμμισε. Παράλληλα επισήμανε ότι οι πλατφόρμες κρατήσεων που ανήκουν σε μεγάλους σιδηροδρομικούς φορείς «θα πρέπει επίσης να προβάλλουν ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες όταν οι πάροχοι επιλέγουν να συμμετέχουν».

Τι αλλάζει

Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα μπορούν να βρίσκουν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν υπηρεσίες συνδυασμένες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς παρόχους σε ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα μπορεί να αγοραστεί σε μία συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων της επιλογής τους. Αυτή μπορεί να είναι είτε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα είτε η υπηρεσία έκδοσης εισιτηρίων του ίδιου του σιδηροδρομικού φορέα.

Σε περίπτωση χαμένων ανταποκρίσεων κατά τη διάρκεια σιδηροδρομικών ταξιδιών με πολλούς παρόχους, οι επιβάτες που διαθέτουν ενιαίο εισιτήριο θα επωφελούνται από νέα, πλήρη προστασία δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας, επαναδρομολόγησης, επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης.

Η Επιτροπή εισάγει επίσης νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων και τους μεταφορείς, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην πώληση εισιτηρίων και ουδέτερη παρουσίαση των ταξιδιωτικών επιλογών.

Τέλος, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις προσφορές με ουδέτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι εφικτό, της ταξινόμησης βάσει εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

