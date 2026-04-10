Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

Snapshot Από τις 10 Απριλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) της ΕΕ, που απαιτεί δακτυλικά αποτυπώματα και λήψη φωτογραφίας παράλληλα με τη σάρωση διαβατηρίου.

Το EES εφαρμόζεται σε 29 χώρες Σένγκεν και αφορά κυρίως πολίτες εκτός ΕΕ, αντικαθιστώντας το σύστημα σφραγίδας διαβατηρίων.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, το σύστημα δεν θα λειτουργεί πλήρως σε όλα τα σημεία και έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές σε ορισμένα αεροδρόμια, με πιθανές περαιτέρω καθυστερήσεις σε περιόδους αιχμής.

Οι επιβάτες θα καταχωρούν βιομετρικά στοιχεία κατά την είσοδο στην ΕΕ, ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν απαιτούνται δακτυλικά αποτυπώματα.

Το ETIAS, νέο σύστημα ηλεκτρονικής άδειας ταξιδιού συνδεδεμένο με το EES, θα εφαρμοστεί από το τέλος του 2026 και θα απαιτεί ηλεκτρονική αίτηση με κόστος 20 ευρώ για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Snapshot powered by AI

Το νέο ψηφιακό σύστημα συνόρων της ΕΕ, το οποίο απαιτεί δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες παράλληλα με τη σάρωση διαβατηρίου, πρόκειται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από σήμερα Παρασκευή (10/4). Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την ενεργοποίηση του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) σε κάθε σημείο διέλευσης των συνόρων Σένγκεν και στις 29 συμμετέχουσες χώρες.

Το εν λόγω σύστημα άρχισε να εισάγεται σταδιακά από τον Οκτώβριο για να ενισχύσει την ασφάλεια και τελικά να κάνει τα ταξίδια πιο ομαλά, αν και διευκρινίζεται ότι λόγω ορισμένων προβλημάτων, δεν θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα σημεία.Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για περαιτέρω καθυστερήσεις κατά τις περιόδους αιχμής, όπως γράφει το BBC.

Τι είναι το EES και πού εισάγεται;

Είναι ένα ψηφιακό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πότε πολίτες εκτός ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ηνωμένο Βασίλειο - εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν. Αυτό καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες - κυρίως εντός της ΕΕ - τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να διασχίσουν χωρίς συνοριακούς ελέγχους.

Περιλαμβάνει πολλούς δημοφιλείς προορισμούς για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.Σύμφωνα με το νέο σύστημα, πρέπει να καταγράφονται δακτυλικά αποτυπώματα και μια φωτογραφία. Το EES θα αντικαταστήσει τελικά το ισχύον σύστημα σφραγίδας διαβατηρίων από τους συνοριοφύλακα.

Θα χρησιμοποιήσω το EES όταν πάω διακοπές;

Το πότε θα συναντήσετε για πρώτη φορά το EES εξαρτάται από το πού ταξιδεύετε και πότε. Εάν πετάτε, θα περάσετε από τη διαδικασία όταν προσγειωθείτε σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η σταδιακή εισαγωγή του EES ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου και το σχέδιο ήταν να εφαρμοστεί σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών.

Ήδη έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές σε σημεία με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Τα αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν κατά τις επερχόμενες εορταστικές περιόδους. Οι ταξιδιώτες που έφταναν στον δημοφιλή προορισμό για σκι στη Γενεύη αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συστήματος νωρίτερα φέτος.

Ειδικοί στα ταξίδια δήλωσαν στο BBC ότι το σύστημα σε ορισμένα σημεία έχει αντιμετωπίσει προβλήματα πληροφορικής και μπορεί να σχηματιστούν μεγάλες ουρές όπου οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα με ευκολία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η αναστολή των ελέγχων του EES για τη διευκόλυνση των ουρών θα επιτρέπεται σε ώρες αιχμής μέχρι τον Σεπτέμβριο. Την Παρασκευή, δεν θα ενεργοποιήσουν το σύστημα όλα τα αεροδρόμια στην Ευρώπη, μετξύ των οποίων το Μιλάνο και η Λισαβόνα.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες;

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα, άτομα από τις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ θα πρέπει να καταχωρίσουν βιομετρικά στοιχεία κατά τη σάρωση του διαβατηρίου τους. Οι επιβάτες της πτήσης θα εγγραφούν στο αεροδρόμιο προορισμού τους.

Αλλά αν διασχίζετε τη Μάγχη με πλοίο από το λιμάνι του Ντόβερ, παίρνετε το λεωφορείο της Eurotunnel για τη Γαλλία ή παίρνετε το τρένο Eurostar, θα το κάνετε καθώς φεύγετε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτά τα σημεία, οι περισσότεροι επιβάτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες σε ειδικά περίπτερα.

Τα μηχανήματα θα σαρώνουν κάθε διαβατήριο και στη συνέχεια θα λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και μια φωτογραφία. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν θα χρειάζεται να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για να βοηθήσει.

Η οθόνη θα παρουσιάζει επίσης στους ταξιδιώτες τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι τους, όπως να επιβεβαιώσουν πού θα μείνουν και ότι έχουν αρκετά χρήματα. Ωστόσο, στο Eurotunnel, αυτές οι ερωτήσεις θα τίθενται από τους συνοριοφύλακες, κατά την κρίση τους. Η εγγραφή στο EES θα ισχύει για τρία χρόνια, με τα στοιχεία να επαληθεύονται σε κάθε ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Eurotunnel, η οποία εκτελεί δρομολόγια οχημάτων μέσω της σήραγγας της Μάγχης, εισάγει επίσης το Σύστημα EES σταδιακά. Η Eurostar έχει ήδη εγκαταστήσει 49 μηχανήματα επεξεργασίας EES στο σταθμό St Pancras του Λονδίνου. Οι επιβάτες θα τα χρησιμοποιούν πριν επιδείξουν το εισιτήριό τους στην περιοχή αναχωρήσεων.

Ωστόσο, οι έλεγχοι διεκπεραιώνονται επί του παρόντος χειροκίνητα από τους συνοριοφύλακες και όχι στα μηχανήματα. Η Eurostar αναφέρει ότι θα φέρει τα περίπτερα «μόλις το λειτουργικό λογισμικό και το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης επιβεβαιωθούν και εγκριθούν από το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών». Η Eurotunnel έχει εγκαταστήσει περισσότερα από εκατό περίπτερα εκατέρωθεν της Μάγχης.

Έχει αναπτυχθεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στους επιβάτες να κάνουν μέρος της διαδικασίας πριν φτάσουν στα σύνορα. Ωστόσο, αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως προς το παρόν.

Τι είναι το ETIAS και πότε θα εφαρμοστεί;

Η ΕΕ εισάγει επίσης ένα νέο σύστημα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που συνδέεται με τα διαβατήρια, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο θα βασίζεται στο ΕΕS.

Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων των πολιτών από το Ηνωμένο Βασίλειο - θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια ηλεκτρονικά πριν ταξιδέψουν.

Το ETIAS δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2026, αλλά η τελική ημερομηνία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Θα κοστίζει 20 ευρώ ανά αίτηση και θα ισχύει για τρία χρόνια. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και άνω των 70 ετών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, αλλά δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν.

