Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

Νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου διαβατηρίων εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 10 Απριλίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο ελέγχου των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Ζώνη Σένγκεν. Το μέτρο αφορά 29 ευρωπαϊκές χώρες και εισάγει αυτοματοποιημένες διαδικασίες με χρήση βιομετρικών δεδομένων.

Το νέο ψηφιακό σύστημα αντικαθιστά οριστικά την παραδοσιακή σφραγίδα στο διαβατήριο και βασίζεται σε ψηφιακή καταγραφή των επιβατών από χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) που επισκέπτονται τη Ζώνη Σένγκεν για έως και 90 ημέρες ανά εξάμηνο.

Φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά την πρώτη τους είσοδο, οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε παροχή βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα), και η άρνησή τους θα συνεπάγεται με αυτόματη απαγόρευση εισόδου στη Ζώνη Σένγκεν. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων από τις αρμόδιες αρχές, που αναμένεται να επιμηκύνουν τους χρόνους ελέγχου, ιδιαίτερα κατά το αρχικό διάστημα εφαρμογής. Η Fraport Greece τονίζει τη στενή συνεργασία της με την Ελληνική Αστυνομία για την ομαλή διαχείριση της ροής των επιβατών, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές δοκιμές για την πλήρη διασύνδεση του συστήματος.

Συστήνεται στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν την πτήση τους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο check-in και τον έλεγχο διαβατηρίων. Επιπλέον να σημειωθεί ότι από αύριο, οι συνοριακές αρχές δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναστέλλουν τους ελέγχους κατά τις ώρες αιχμής, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Ποιοι εξαιρούνται

Ωστόσο, το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε όλους τους ταξιδιώτες, καθώς εξαιρούνται:

Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ζώνης Σένγκεν

Υπήκοοι Ιρλανδίας, Κύπρου, Ανδόρας, Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Μονακό

Κάτοχοι αδειών διαμονής ή μακροχρόνιας βίζας

Πληρώματα αεροσκαφών και τρένων σε διεθνή δρομολόγια

Παιδιά κάτω των 12 ετών (εξαιρούνται μόνο από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, όχι από τη φωτογραφία)

«Travel to Europe»

Για να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής, η Ε.Ε. έχει δημιουργήσει την εφαρμογή «Travel to Europe», που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να καταχωρούν εκ των προτέρων τα στοιχεία και τη βιομετρική τους φωτογραφία έως και 72 ώρες πριν την άφιξη. Ωστόσο, η χρήση της εφαρμογής δεν απαλλάσσει από την ανάγκη προσωπικής συνέντευξης με τις συνοριακές αρχές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, έχει αποτραπεί η είσοδος σε πάνω από 24.000 άτομα με πλαστά έγγραφα ή ασαφή σκοπό ταξιδιού, ενώ έχουν εντοπιστεί 600 άτομα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασφάλεια.