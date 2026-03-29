Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι αλλάζει από αύριο για τους ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν

Από αύριο αυστηροποιούνται οι έλεγχοι για τους ταξιδιώτες από χώρες εκτός Σένγκεν με την έναρξη του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος εισόδου-εξόδου.

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γινόταν μέχρι πρότινος η ταυτοποίηση των ταξιδιωτών. Πρόκειται για ένα σύστημα καταχώρισης ατομικών και βιομετρικών στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες εντός διαστήματος 180 ημερών), κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των χωρών Σένγκεν.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου, ενώ στα καταχωρούμενα βιομετρικά στοιχεία περιλαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου.

Οι Αρχές του αεροδρομίου ζητούν από τους επιβάτες των πτήσεων «να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον δυόμιση ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ώστε να ολοκληρώνουν έγκαιρα τις διαδικασίες check-in, ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου διαβατηρίων, όπου απαιτείται» επισημαίνεται στην ενημέρωση του αερολιμένα.

Εξάλλου, τονίζεται πως η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης, μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης.