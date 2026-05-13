Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στιγμιότυπο από αεροδιακομιδή ασθενή με χανταϊό

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
  • Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρή μορφή της νόσου και βρίσκεται σε αναπνευστήρα.
  • Έντεκα κρούσματα της παραλλαγής του ιού των Άνδεων έχουν επιβεβαιωθεί, μεταξύ αυτών και ένας Αμερικανός που εκκενώθηκε από το πλοίο.
  • Ο ΠΟΥ συνιστά 42ήμερη καραντίνα και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου για τον περιορισμό της εξάπλωσης.
  • Μεμονωμένες χώρες έχουν την ευθύνη να φροντίσουν τους εκκενωθέντες επιβάτες και να προστατεύσουν τους πολίτες τους μετά την εκκένωση από το κρουαζιερόπλοιο.
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού, καθώς οι αρχές στο Παρίσι δήλωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πάσχει από την πιο σοβαρή μορφή της νόσου και έχει τεθεί σε αναπνευστήρα.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για τη «συμπόνια και την αλληλεγγύη» που επέδειξε υποδεχόμενη το κρουαζιερόπλοιο και κάλεσε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν 42ήμερη καραντίνα και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη την Τρίτη.

Το MV Hondius, το οποίο απέπλευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας, αφού τρεις επιβάτες - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - πέθαναν από τον ιό. Αν και συνήθως μεταδίδεται από άγρια ​​τρωκτικά, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει έντεκα κρούσματα της παραλλαγής του ιού των Άνδεων, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός υπήκοος που βρέθηκε θετικός μετά την εκκένωσή του από το πλοίο. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Παρίσι δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι η Γαλλίδα ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας με «την πιο σοβαρή μορφή καρδιοπνευμονικής νόσου».

Ο Δρ Ξαβιέ Λεσκούρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 65χρονη είχε υποκείμενα νοσήματα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Βρίσκεται σε αναπνευστήρα και σε υποστήριξη ζωής για να ξεπεράσει αυτό το στάδιο», είπε.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που εκκενώθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και εμφάνιζε συμπτώματα. «Ο ασθενής που βρέθηκε προσωρινά θετικός χθες επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Ο ασθενής παρουσίασε χθες χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά προς το παρόν είναι σταθερός και δεν παρουσιάζει εμφανή κλινική επιδείνωση».

Ο δρ Τέντρος, ο οποίος μιλούσε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες , δήλωσε ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα λόγω του βαθμού αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιβατών στο πλοίο πριν σημάνει συναγερμός και επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα σε επιβάτη στις 2 Μαΐου.

«Θα περιμέναμε περισσότερα κρούσματα επειδή, όπως ίσως θυμάστε, το πρώτο κρούσμα στο πλοίο ήταν στις 6 Απριλίου... [και] υπήρξε πολλή αλληλεπίδραση, στην πραγματικότητα, με τους επιβάτες. Και όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι επίσης έξι έως οκτώ εβδομάδες.». «Έτσι, λόγω της αλληλεπίδρασης όσο βρίσκονταν ακόμα στο πλοίο - ειδικά πριν αρχίσουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων - λόγω της αλληλεπίδρασης, θα αναμέναμε περισσότερα κρούσματα λόγω ορισμένων από αυτά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού».

Ο Τέντρος είπε ότι οι μεμονωμένες χώρες ήταν πλέον υπεύθυνες για τους πολίτες τους μετά την εκκένωση, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα φροντίσουν τους ασθενείς και τους επιβάτες, βοηθώντας τους και προστατεύοντας επίσης τους πολίτες τους. Αυτό περιμένουμε».

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι 10 άτομα από απομακρυσμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού που συνδέονται με το ξέσπασμα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που εμφανίσουν την ασθένεια.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ απέτισε επίσης φόρο τιμής στην ισπανική κυβέρνηση και τον λαό της Ισπανίας για την ανταπόκριση στην δεινή θέση των επιβαινόντων στο πλοίο, αφού οι αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο αρνήθηκαν την άδεια να δέσει. Περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος εκκενώθηκαν από την Τενερίφη σε μια προσεκτικά συντονισμένη επιχείρηση την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, δήλωσε χθες ότι, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν το στέλεχος του χανταϊού που εμπλέκεται στην επιδημία μπορεί να έχει μεταλλαχθεί, οι αξιωματούχοι είναι «μάλλον καθησυχασμένοι». Η Ριστ δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση: «Υπάρχουν πράγματα... που δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό. Δεν έχουμε ακόμη την πλήρη αλληλουχία του ιού, κάτι που μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα σήμερα, ακόμη και αν είμαστε μάλλον καθησυχασμένοι μέχρι σήμερα... ότι αυτός ο ιός δεν έχει μεταλλαχθεί ακόμη».

Τα τελευταία αεροπλάνα που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα αναχώρησαν από τα Κανάρια Νησιά τη Δευτέρα το βράδυ και έφτασαν στην Ολλανδία νωρίς την Τρίτη. Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι και οι 26 επιβάτες της πρώτης πτήσης εκκένωσης είχαν βγει αρνητικοί στον ιό. Δύο ακόμη πτήσεις επαναπατρισμού προσγειώθηκαν αργότερα στην Ολλανδία, μεταφέροντας 28 ακόμη εκτοπισμένους, οι οποίοι θα τεθούν επίσης σε καραντίνα.

Το MV Hondius, το οποίο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και εφοδιάστηκε στην Τενερίφη, επιστρέφει τώρα στο λιμάνι του Ρότερνταμ με πλήρωμα 25 ατόμων, καθώς και έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή.

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

