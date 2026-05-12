Χανταϊός: 25χρονος Ιταλός με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού - Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Υγειονομικό προσωπικό στο Πράσινο Ακρωτήρι, παραλαμβάνει ασθενή με χανταϊό από το MV Hondius

  • Ένας 25χρονος Ιταλός από την Καλαβρία εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα χανταϊού και μεταφέρεται σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη για εξετάσεις.
  • Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχαν επιβεβαιωθεί εννέα κρούσματα χανταϊού, με πιθανή αύξηση λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
  • Ο πυγμαίος αρουραίος ρυζιού στη Νότια Αμερική είναι η κύρια δεξαμενή μετάδοσης του στελέχους του χανταϊού των Άνδεων, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
  • Ετησίως καταγράφονται περίπου 100 κρούσματα χανταϊού των Άνδεων στην Αργεντινή, με σημαντικό αριθμό θανάτων στην περιοχή της Παταγονίας.
Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία, ο οποίος επέβαινε στην πτήση της KLM στην οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό, φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα του ιού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας, στο Σπαλαντζάνι στη Ρώμη, τόνισαν σήμερα πηγές στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα, θα μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον ιό.

Σημειώνεται ότι, έως το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εννέα είναι τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο, όπως δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom-Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του χανταϊού, διάρκειας 42 ημερών, «μπορεί να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες».

Ποιοι αρουραίοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό

Οι πυγμαίοι αρουραίοι με μακριά ουρά που βρίσκονται στους ορυζώνες, δηλαδή μικρά άγρια ​​τρωκτικά που προέρχονται από τη Νότια Αμερική, είναι οι κύριες πηγές αυτού του δυνητικά θανατηφόρου στελέχους του χανταϊού.

Το 2020, οι παγκολίνοι και οι νυχτερίδες, έγιναν στόχος επιστημόνων που προσπαθούσαν να εξηγήσουν την προέλευση της επιδημίας COVID-19. Το 2026, η προσοχή στρέφεται τώρα στον πυγμαίο αρουραίο ρυζιού με τη μακριά ουρά: αυτό το είδος μικρού άγριου τρωκτικού που κατοικεί στις νότιες Άνδεις της Χιλής και της Αργεντινής μπορεί να μετέδωσε τον ιό hantavirus των Άνδεων στους επιβάτες του MV Hondius .

Ο πυγμαίος αρουραίος του ρυζιού (γένος Oligoryzomys, με γνωστό είδος το Oligoryzomys utiaritensis ή Oligoryzomys chaparensis) είναι μικρό τρωκτικό που εντοπίζεται κυρίως στη Νότια Αμερική (Βραζιλία, Βολιβία, περιοχή των Άνδεων)

Υπενθυμίζεται ότι οι χανταϊοί ανήκουν στην οικογένεια Hantaviridae, RNA ιούς που βρίσκονται παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε άγρια ​​τρωκτικά (ειδικά αρουραίους). «Κάθε είδος χανταϊού σχετίζεται με τη γεωγραφική περιοχή των τρωκτικών ξενιστών του», εξήγησε στη Le Figaro, η Anne Lavergne, ιολόγος στο Ινστιτούτο Pasteur της Γαλλικής Γουιάνας. Η μόλυνση συμβαίνει κυρίως μέσω της εισπνοής σκόνης και αερολυμάτων που έχουν μολυνθεί από περιττώματα τρωκτικών (ούρα, περιττώματα, σάλιο).

Κύριες δεξαμενές του στελέχους «Άνδεις»

Δεν παρουσιάζουν όλοι οι χανταϊοί το ίδιο επίπεδο κινδύνου. Γίνεται διάκριση μεταξύ των χανταϊών του Παλαιού Κόσμου (Ευρώπη, Ασία, Αφρική) και των χανταϊών του Νέου Κόσμου (Αμερική). Οι πρώτοι προκαλούν κυρίως αιμορραγικούς πυρετούς με νεφρικό σύνδρομο, για τους οποίους η θνησιμότητα παραμένει σχετικά χαμηλή. Αυτές οι ευρωπαϊκές μορφές, οι οποίες δεν είναι γνωστό ότι μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδονται από ορισμένα τρωκτικά, όπως ο αρουραίος της τρύπας ή το κιτρινόλαιμο ποντίκι. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ο χανταϊός Puumala, που μεταδίδεται από τον αρουραίο της τρύπας, είναι ο πιο συνηθισμένος. Προκαλεί αιμορραγικούς πυρετούς με νεφρικό σύνδρομο, οι οποίοι είναι συνήθως ήπιοι.

Αντίθετα, οι ιοί του Νέου Κόσμου μεταδίδονται από άλλα είδη τρωκτικών. Αυτά τα τρωκτικά ευθύνονται για το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε σοβαρή καρδιακή βλάβη. Στην περίπτωση του MV Hondius , οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ζευγάρι από την Ολλανδία μπορεί να έχει μολυνθεί με το στέλεχος των Άνδεων σε μια αγροτική περιοχή κατά τη διάρκεια της τετράμηνης παραμονής τους στη Χιλή, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Το ίδιο στέλεχος, ενδημικό στην Παταγονία της Αργεντινής (επαρχίες Chubut, Neuquén και Río Negro), φαίνεται να είναι το μόνο γνωστό στέλεχος ικανό για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και η θνησιμότητα του μπορεί να φτάσει το 60%.

Οι αρουραίοι ρυζιού

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Virology, το 5,9% των αρουραίων που συνέλαβαν οι ερευνητές έφεραν τον ιό. Αυτοί οι αρουραίοι, των οποίων το μέσο μήκος είναι 22 εκατοστά, συμπεριλαμβανομένης μιας ουράς 13 εκατοστών, είναι ενδημικοί στη Νότια Αμερική. Ζουν στα βουνά της νότιας Νότιας Αμερικής. Η εξάπλωσή τους εκτείνεται πλέον από τη βόρεια Χιλή και τη βορειοανατολική Αργεντινή έως την Παταγονία. Κατοικώντας σε δάση, χαμηλή βλάστηση και θαμνώδεις εκτάσεις, αυτά τα μικρά τρωκτικά προτιμούν υγρά ενδιαιτήματα κοντά σε υδάτινα σώματα και, θεωρητικά, ζουν μακριά από σπίτια και καλλιέργειες.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται στην Αργεντινή περίπου εκατό κρούσματα του ιού hantavirus των Άνδεων. Μεταξύ 2018 και 2019, 11 άνθρωποι πέθαναν στο χωριό Epuyen, στην Παταγονία της Αργεντινής.

