Χανταϊός: Στα 9 τα κρούσματα, δύο ακόμα ύποπτα - Σε καραντίνα οι επιβάτες του MV Hondius

Snapshot Έχουν επιβεβαιωθεί 11 κρούσματα χανταϊού έως το πρωί της Τρίτης, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί λόγω της μακράς περιόδου επώασης.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius επαναπατρίστηκαν και έχουν τεθεί σε καραντίνα στις χώρες τους, με τους Αμερικανούς να παραμένουν σε ειδικά κέντρα καραντίνας.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό.

Οι υγειονομικές αρχές σε Ισπανία και Γαλλία εφαρμόζουν καραντίνα για όλους όσους εκτέθηκαν στον ιό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επώασης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διερευνά την προέλευση της επιδημίας.

Συνολικά 9 κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι το πρωί της Τρίτης, ενώ ακόμα δύο εξετάζονται ως ύποπτα, με τους παγκόσμιους υγειονομικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς ένας Αμερικανός που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκε ο ιός, αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες.

Ο Jake Rosmarin, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες που βρίσκονται σε καραντίνα στην Ομάχα των ΗΠΑ, μίλησε στο NBC News από το δωμάτιό του στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα. Αυτός και 15 άλλοι Αμερικανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα στο Εθνικό Κέντρο Καραντίνας στη Νεμπράσκα για λίγες ημέρες μετά τον επαναπατρισμό τους. Δύο άλλοι Αμερικανοί που επέστρεψαν από το ταξίδι βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου ξέρω ότι μας φροντίζουν καλά και αν συμβεί κάτι, έχουμε την ιατρική φροντίδα που χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Rosmarin στην εκπομπή «TODAY», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμπτώματα και δεν έχει βγει θετικός στον ιό.

Από όταν οι 18 Αμερικανοί έφτασαν στις ΗΠΑ, δύο από αυτούς τους επιβάτες του πλοίου βρίσκονται σε μονάδες βιοπεριορισμού «για λόγους προφύλαξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Στιγμιότυπο από την αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στην Τενερίφη AP

Τρεις οι νεκροί από τον χανταϊό

Σημειώνεται ότι, ήδη τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος. Η σορός του πρώτου Ολλανδού που πέθανε απομακρύνθηκε από το πλοίο καθώς αυτό σταμάτησε στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό. Η σύζυγος του επιβάτη ταξίδεψε από εκεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου πέθανε σε νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα.

Το κρουαζιερόπλοιο έφτασε την Κυριακή στο νησί της Τενερίφης, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής, όπου οι επιβάτες άρχισαν να επαναπατρίζονται στις χώρες καταγωγής τους. Οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις κατά την άφιξή τους στην Ισπανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Αξιωματούχοι στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι όσοι δεν έχουν βγει θετικοί στον ιό και δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα παραμείνουν υπό ιατρική παρακολούθηση για λίγες ημέρες. Μετά από αυτό, μπορούν να αυτοαπομονωθούν στο σπίτι τους.

Μπορεί να αυξηθούν τα κρούσματα

Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του χανταϊού, διάρκειας 42 ημερών, «μπορεί να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom-Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στην Ισπανία και τη Γαλλία, οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι όλοι όσοι έχουν εκτεθεί στον θανατηφόρο ιό πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για ολόκληρη την περίοδο επώασης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διερευνά και προσπαθεί να εντοπίσει την προέλευση αυτής της επιδημίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών στη νότια Αργεντινή, στο οποίο συμμετείχε ο πρώτος επιβάτης που πέθανε πριν επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα.

Αμερικανοί και παγκόσμιοι αξιωματούχοι υγείας έχουν τονίσει καθ' όλη τη διάρκεια της επιδημίας ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός και ότι η μετάδοση περιορίζεται στην στενή επαφή.

Θετικά τεστ έχουν εμφανιστεί στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελβετία, και χώρες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν στενά αυτούς τους ασθενείς, καθώς και τους άλλους που επέβαιναν στο Hondius.

Όλοι οι επιβάτες του πλοίου και ένας «περιορισμένος» αριθμός μελών του πληρώματός του είχαν αποβιβαστεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Τα υπόλοιπα 27 μέλη του πληρώματος πλέουν προς το Ρότερνταμ στην Ολλανδία, ανέφερε η Oceanwide Expeditions. Έχει προγραμματιστεί να φτάσουν στις 17 Μαΐου.

