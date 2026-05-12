Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

Ο πρώην προπονητής της Σαουθάμπτον αποκάλυψε πως παραλίγο να πεθάνει το 2012, όταν μολύνθηκε από χανταϊο 

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο πρώην προπονητής της Σαουθάμπτον, Ραλφ Χασενχούτλ, ο οποίος προσβλήθηκε από τον χανταϊό το μακρινό 2012 την περίοδο που καθόταν στον πάγκο της γερμανικής Άαλεν.

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίους, και συνήθως μεταφέρεται σε ανθρώπους μέσω επαφής με τα περιττώματα ή τα ούρα τους.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και αυτό είναι σπάνιο, ενώ είναι απίθανο να κολλήσει κανείς σε δημόσιους χώρους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνο στο στομάχι, δύσπνοια και εμετό. Ο ιός προκαλεί αυτή τη στιγμή παγκόσμια ανησυχία, έπειτα από ύποπτη έξαρση πάνω στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

«Ήταν σαν να είχα ένα μαχαίρι στην πλάτη»

Ο Χασενχούτλ μιλώντας στην Mirror για την εμπειρία του όταν είχε νοσήσει με χανταϊό ανέφερε:

«Πήγα για ύπνο και τότε ξεκίνησε ο πόνος στο κεφάλι μου», εξήγησε. «Ένιωθα σαν να υπάρχει μια βελόνα στο κεφάλι μου. Μετά άρχισα να έχω έντονους πόνους στην πλάτη. Ήταν σαν να είχα ένα μαχαίρι στην πλάτη».

Οι γιατροί ενημέρωσαν τον Χασενχούτλ, ο οποίος πέρασε δύο εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ότι οι πόνοι οφείλονταν στο γεγονός πως το συκώτι και τα νεφρά του είχαν διογκωθεί λόγω του ιού, ασκώντας πίεση σε άλλα όργανα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ήμουν εκτός δράσης για πολύ καιρό και δεν ήξερα πότε θα επιστρέψω. Ο χτύπος της καρδιάς μου με ξυπνούσε, ήταν τόσο έντονος που ένιωθα απλώς ένα δυνατό “χτύπημα” στο στήθος μου».

Ο πρώην προπονητής της Σάουθαμπτον ανέφερε επίσης πως οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως δεν υπήρχε κάποιο εμβόλιο ή ενδεδειγμένη θεραπεία.

«Πρέπει να περιμένεις μέχρι να δημιουργήσει ο οργανισμός σου αντισώματα και μετά απλώς να ελπίζεις ότι θα επιβιώσεις. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι αναμονής. Προσπαθούσα να διώξω τις κακές σκέψεις, γιατί ένιωθα νέος, υγιής και δυνατός. Σκεφτόμουν: “Γιατί να πεθάνω από έναν ιό;”», είπε χαρακτηριστικά.

